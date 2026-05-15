出發去威尼斯（Venice）之前，導遊先做了預告：「這裡擁有歐洲排名第二的中文系，若碰上會講中文的威尼斯人，千萬別太驚訝。」

可我們還是驚訝了。在水上巴士碼頭，一群膚色黝黑的小販爭相向我們推銷雨傘、雨衣，「便宜便宜，五塊五塊」、「看一下不用買」、「微信 、支付寶都行」。字正腔圓的中文令人備感親切，於是便有人買了一把傘，撐開時滿目威尼斯風光，一下就把我們手上的雨傘比了下去。

我好奇地問其中一個小販：「你中文這麼好，在哪兒學的？」小販格格笑起來，一邊豎大拇指一邊大聲喊：「斯里蘭卡第一，中國第二！」原來他壓根就沒聽懂我的問題，不過斯里蘭卡人的民族自豪感倒是挺強的。

上主島時正碰上漲水期，聖馬可廣場水漫金山。想要體驗貢多拉小船的團友跟著導遊走了，我們則撐著傘走進了水城深處。小橋、窄巷、密布的河網，恍惚間讓人有種回到江南水鄉的錯覺，只是那富有特色的中世紀建築，讓我明白自己真正置身於何處。

都說冬天是旅遊淡季，可這裡的遊客卻不見少，紀念品商店依然開著大門。俯瞰橋下，清澈的水中魚群如織，挨挨擠擠地逆流而行，彷彿遇上了水下大塞車。我們在迷宮般的小巷裡漫無目的地穿梭，很快便迷失了方向。腳下鞋子已經濕透，偏又碰到內急，看到一名推著雙輪車送貨的老大爺，連忙上前問路，可是不管是英文還是中文他都聽不懂，而我們也不明白他說的義大利語。最後還是肢體語言起了作用，大爺恍然大悟，一邊呵呵大笑著一邊手腳並用指明方向。

回到聖馬可廣場，和先一步歸來的團友會合，聊起這座建於沼澤之上的奇蹟之城，大家無不讚嘆連連。追溯往昔，威尼斯的先民本是為躲避阿提拉鐵蹄而遁入潟湖的古羅馬人。他們先將數以百萬計的木樁植入深海淤泥，構成穩固的「地下森林」地基，再鋪上厚重的地板，最終在水天之間建起巍峨堅固的房子，成就了建築史上的傳奇。

從建成的那一天起，這群務實的拓荒者就巧妙地周旋於教皇與皇帝之間，在世俗利益與宗教信仰間維繫著微妙的平衡，終以強大的海軍與商業版圖成就了共和國霸業，甚至留下了「先做威尼斯人，後當基督徒」的硬氣宣言。

撫今追昔，感慨良多。如果不是讀過鹽野七生的「海都物語」，我或許會以為莎翁筆下的「威尼斯商人」也是這座城市的寫實，然而事實上，那不過是莎士比亞為倫敦生活披上的一件異域外衣。精明的威尼斯人顯然不介意這份張冠李戴，反而巧妙地利用文學經典，為自己的旅遊名片鍍上了包容的光環。

導遊歸隊，分享了一個來自同行的消息：一個二十六人的旅遊團隊因超出了二十五人的上限，被威尼斯政府罰了兩千六百歐元。大家聽了不由咋舌。都說威尼斯人精於算計、重視商業利益，但在宣導環保與文化傳承的今天，他們依然保有自己的底氣：不僅敢於拒絕頂級富豪貝佐斯包場婚禮的請求，更不惜以嚴苛的罰單來捍衛古城的寧靜。

千年威尼斯，匆匆一日遊，雖是驚鴻一瞥，卻足以記憶很多年。