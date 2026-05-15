一個天氣晴朗的午後，在網路上看到登山者從塔曼尼山（Mount Tammany）拍下遠眺賓州 明西山（Mount Minsi）的美麗景象，我們一家便決定前往一探究竟，想把這片風景盡收眼底。

據說「塔曼尼」這個名稱來自德拉瓦河谷一帶印第安人部落首領的名字，這座山位於新澤西州 華倫郡（Warren County）的渥辛頓州立公園 （Worthington State Forest）內，雖然不是州內最高的山，卻是最陡的，也是很多登山者喜歡的徒步山區。

所幸部分路段有工整的階梯，只需調節好呼吸，即能根據自己的節奏保持向上。對於不勝腳力的我來說，更大的挑戰是那不規則的大石塊，彷彿每一步都需要重新衡量，思考穿梭哪個石縫更容易，爬哪個石頭更省力？石塊盤踞山林，不僅氣勢磅礡，又泰然自若地靜謐守候，讓人們短暫地忘卻自己的渺小與疲憊。回望已征服的陡坡，小小的成就感和滿足感悄然而生，然計畫趕不上變化，無論在腦袋裡如何盤算，接下來過大或過陡的石頭猶如難以翻越的高牆，即使握有登山杖仍需放慢速度。就在我汗流浹背、氣喘吁吁地片刻休息中，不禁幻想自己是動畫電影的蜘蛛人，把手指一彈噴出蜘蛛絲，黏著遠方的下一塊石頭或樹幹，縱身一躍就能飛到目的地，再難的坡道都能在彈指間完成。

從枝葉與石塊交錯間，俯視著蜿蜒的德拉瓦河圍繞著圓鼓鼓的明西山，一艘艘獨木舟在河中淌淌流著，泛起晶亮的漣漪，碧波盪漾，翠綠欲滴。被風吹拂的河谷與山林是那樣地清新，幾名登山者迎面而來，親切地向坐在邊坡的我們打招呼，他們各個神采奕奕，健步如飛，告訴我們離山頂觀景區不遠了，隨後便繼續前行，其中兩人分別牽著一隻小狗，皆吐著舌頭用力往後坐，似乎在與牠們家人所牽的繩子拔河一般；拉拉扯扯間，小狗扭曲著身體忽進忽退，有種筋疲力盡的無奈與求饒不成的撒嬌模樣，讓人覺得可愛又心疼。

小狗宛如知音，把我當時也想要下山的祕密表露無遺，我仔細評估自己剩餘體力與登頂所需時間，隨著天色漸沉，理智判斷應打道回府，下次再來成了最大的期待。

這次的心血來潮，把握了難得的空檔親臨塔曼尼山，成為拍下美景的登山者之一，不但開拓了視野，也因此更加了解自己的體能狀態。千里之行，始於足下，為了下一次的重逢，鍛鍊不能懈怠。