在紐約（New York）工作了大半輩子，終於準備退休 了，退休後最大的願望，就是能重新拉回我的小提琴。

我九歲那年，在中學教書的母親給我買了一把小提琴，當時母親並不是希望我將來能成為一名音樂家，她只是覺得「學音樂的孩子會比較斯文乖巧，將來也不容易學壞」。

母親帶著我報名了一所我們家附近音樂學習班的小提琴課程，我很快就愛上了學習小提琴，但每周兩次的小提琴課程，只能接受指導老師的當面示範講解，具體學習效果還是要靠自己在家努力練習才能體現出來，母親還特意去音樂書店為我買了一些關於怎樣學好小提琴的書籍，這些書讓我見識和了解了很多小提琴知識。

我很享受小提琴學習班的每一堂課程，也享受自己在家裡練琴的快樂時光，我每天都堅持練琴一個半到兩個小時，如果不是因為要完成正規學校的功課作業，我會把更多時間花在練琴上。

後來隨著學琴程度不斷提高，在我學習到法國小提琴家馬沙士（Jacques Féréol Mazas）的「七十五首小提琴練習曲」和小提琴家克羅采（Rodolphe Kreutzer）的「四十二首小提琴練習曲」時，指導老師說我的琴藝進步很多，在他的推薦下，我開始拉一些表演性質的樂曲，例如「浪漫曲」、「小夜曲」和一些難度較高的小提琴協奏曲。

母親最喜愛聽我拉奏的是一首法國作曲家卡米爾·聖桑（Camille Saint-Saens）的「引子與回旋隨想曲」，西班牙小提琴家帕布羅·薩拉沙泰（Pablo de Sarasate）的小提琴作品「流浪者之歌 」母親也很喜歡，她有時會在一旁跟著我的拉奏輕輕一起哼，我自己也很喜愛這兩首樂曲。

後來我們全家移民美國，在異國開始了新的生活，在進入大學後，繁重的學習壓力使我不得不減少了拉琴的時間，但每逢周末或學校放假，我仍會抽出一些時間練習，母親也時常提醒我不要放棄，畢竟我曾經為此花費了很多寶貴的時光。

大學畢業後，我在紐約找到了一份很不錯的工作，這份工作讓我至今已安穩度過了三十多年，如今就要準備退休了。可惜由於多年來一直忙於工作和家庭，在最近的二十年裡，我已完全放棄了小提琴，那把曾經一直陪伴我的小提琴和幾十本樂譜，一直躺在家中的壁櫃底層。想到自己如今就要退休了，以後會有大量空餘時間，我應該重新拿起小提琴，再一次拉奏喜愛的樂曲。

想起當年母親希望「學音樂的孩子會比較斯文乖巧，將來也不容易學壞」，現在我想再加上一句「退休後繼續練習音樂的人，將來也不容易得老人失智症」。