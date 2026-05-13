春天萬物復甦，是踏青絕佳季節，馬里蘭州 蒙郡（Montgomery county）各個老人活動中心都組織老人到華盛頓（Washington, D.C.）和蒙郡的各公園春遊，享受自然風光。

老人春遊就是賞櫻花和看美景。今年春暖姍姍來遲，三月底至四月初鮮花才相繼吐露，前往華盛頓的路上，大夥又說又笑，那興奮勁就甭提了。

湖邊櫻花長廊在粼粼波光映襯下，漂亮得難以形容，櫻花樹在湖中的倒影隨著微風吹拂、湖水波移、櫻花搖曳，宛如仙境。到華盛頓賞花，必看壯觀的建築群、栩栩如生的雕像和眾多碧波蕩漾的湖泊，還有那插入天空的紀念牌與綠蔭鋪地的廣場。每年春天，風箏愛好者都在這偌大廣場舉行比賽，參賽的風箏有龍形的、蛇形的、雄鷹形的，飛翔在湛藍的天空，美極了，遊客駐足觀看，久久不願離去。華盛頓處處皆景，老人看呆了，直到司機多次催促，才姍姍移步。

中心驅車到黑山公園（Black Hill Regional Park）踏青，一路陽光和煦，鳥啼雁鳴，路兩旁林子掛滿五顏六色的花朵，鮮花發出芬香，幾片白雲在天空遊移，呈現出只有春天才有的一幅美景，讓人心曠神怡。

黑山公園湖景迷人，遊人如織，真是「麗日和風春淡蕩，花香鳥語物昭蘇」，使人暢然怡適，不問外事。我們沿湖邊踏青賞花，看萬物復甦、青山綠水及湖中倒影，目不暇接。在一棵倒在湖面的枯樹上，有十幾隻烏龜在曬太陽，老人紛紛拿手機拍照，烏龜可能是有點害羞，撲騰騰跳入水中。幾隻鴨子在小河裡戲水，小鴨緊緊趴在媽媽背上，怕滑入水中，像燈泡的小眼睛東張張西望望，在看世界啥樣子，第一個春天啥樣子。當小鴨看見幾隻大雁在草地追逐嬉耍，似乎頗感驚奇，媽媽知道自己的幼子害怕，趕快躲開。

我們乘船沿湖邊慢行，船老大向遊客講黑山公園春秋美景、公園的歷史和故事。當看到水獺窩時，他說這種動物春天最活躍，常潛入水中撲食。正說著，水中竄出一隻小動物，嘴裡銜著一條魚，船老大喊：「牠就是水獺」，遊客忙拍照。

隨著船隻邊行邊看景，當看到一大片燦爛奪目的紅白花時，船停下讓人賞花。此時，一艘小船也靠岸了，女孩摘下一朵花插在自己頭上，還擺出美姿讓爸爸留下倩影。一個男孩站在鮮花錦簇中高唱：「I love you beauty springtime」，遊客為他鼓掌。

風和日麗，春意濃濃，鳥語花香，春天真美。