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缺陷美

于耑
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傳統的觀念認為個性有缺陷便是不完美，然而在今天複雜的社會結構，突飛猛進的科技下，某些缺陷可以是一種美，我一個朋友便有這種令人喜愛的缺陷美。

小賴個子嬌小，有張可愛的臉，從小就是頂尖學生，一路從鄉間小學到最高學府對她都是輕而易舉；目前是灣區（Bay Area）一所大學的美術史教授，人生的一切似乎十分完美。多半人對教授的印象是生活嚴謹，事事追求完美，可是，在小賴身上卻是幾乎完全相反。

小賴生活上糊裡糊塗，她可以在一瞬間從極端聰慧轉換到徹底迷失，智商似乎在瞬間降低。年輕時覺得她很特別，上課時是出眾的好學生，功課一級棒，下課後卻像鬆了發條的時鐘，什麼都不對，連她自己都常開自己少一根筋的玩笑。也因為同時擁有兩個極端的個性，讓小賴變成每個人的好朋友。

最近有機會和她一起過一天，真是驚險萬分，也笑聲連連，絕對是千金難買的一天。我們約好時間來我家聚會後，我馬上開始計畫各種細節；隔幾天小賴來電：「對不起，忘了那天有課，可否延兩天，還有，可不可以來我家聚會？」我當然沒問題，而且還省事。

聚會當天她一早打電話來，告訴我怎麼開車去她家，說得毫無章法，完全以地標和建築顏色當引導，忘了智慧手機找路的方便。等敘述完，我請小賴給我住址，她居然忘了自己家住址，還好她有個完全正常的先生。

幾分鐘後小賴又打電話來，再三叮嚀要我們早點出發，說她家附近交通一向繁忙。為此，我們特別提前出門，一路上沒什麼車子，也就提早到了。她先生說她在書房工作，應該是忘了有聚會這麼回事，也忘了今天是周末，不會塞車。他說得十分篤定，果真他對了。我們當然也有心理準備，知道小賴就是這麼可愛，一旦開始工作，天塌下來也沒她的事。

幸好她先生有先見之明，整個言談十分愉快。而小賴就是小賴，當她專注於聚會時，一切正常，讓人不得不喜歡她。

飯後小賴提議到附近的美術館參觀，我們當然贊成，以她的專業可以幫我們介紹名家的作品。進入美術館，她整個人像發光一樣，盯著一幅畫一言不語。館內的策展人過來和她打招呼，小賴開始問問題，兩個人都很投入，雙方興奮地交流，忘了還有我們。幸好她先生及時提醒，她才突然醒悟，回歸到那個可愛可親的小賴。

回她家路上，小賴突然說她忘了問那名策展人一個問題，問我們可不可以再回去，她先生當然反對，她也不堅持，也許她又想起其他事情了吧？

我們只能說，天下雖大，可能就只有這麼一個同時擁有兩個極端個性的小賴吧？

灣區

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