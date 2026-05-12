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學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

少年壯志為人民

蘇萍
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大孫子凱文出生在美國，從小得到親人的疼愛和細心照顧，上學後又得到老師們的耐心培養和教育，他在充滿愛的氛圍中茁壯成長，不僅各門課程成績優秀，還從小就樹立了為大眾服務、為社會服務的理想。

那年假期，全家人一起到大溪地（Tahiti）旅遊，我遍尋不著手機充電器，一旁的凱文心疼奶奶，卻又幫不上忙。忽然，一個靈感闖進他的腦海，他對大家說：「如果我設計一款產品，掛在那些常用、又容易被遺忘的物件上。當需要時只要按一下開關，鈴聲立刻響起，問題就可以解決啦。」他的設想是那麼美好又具體，讓在場的所有親友都為他的愛心和實幹精神感動。

回家之後，凱文每天在自己的房間裡構思和畫圖設計，或用電腦寫代碼，經常忙到半夜，還捨不得去休息，有時甚至到凌晨二時才上床。

二○二五年，凱文發明的「小精靈」終於研製成功，為能幫助更多老年人，他還做了市場調查，了解該產品的前景。凱文在爺爺的幫助下發出了幾十封問卷，介紹「小精靈」的功能，問大家是否喜歡？希望該產品有多強的功能？需要同時記住和尋找多少物件？以及可以接受的市場價格。

發出的問卷有百分之八十五得到了回覆。有人希望「小精靈」能同時記住十件東西，也有人說哪怕記住五件也好。關於價格，有人說如果二十美元他就買，有人認為五十美元可以接受，因為它實用。還有人問能否讓醫療保險支付？總之，大家對該產品的性能和功用是滿意的。幾乎每個接受問卷者都表揚了凱文的聰明與善良，以及他可愛又可敬的社會責任感。凱文的發明參加了聖馬刁縣（San Mateo）、加州、乃至全美的競賽，並榮獲全美青少年發明獎，還被推薦參加全球大賽。

凱文心中的社會責任感源於家庭教育，他的父輩和祖輩都是高級知識分子，疼愛卻不嬌慣他，從小培養他愛科學、愛勞動的品格，除了讓他在家幫父母做家務，還送他到老年公寓幫助老年人。他每周一次到巴洛阿圖（Palo Alto）的老年公寓當志工，幫助老年華人。這些老人多是老年跟隨兒女或孫輩來美國的，所以英語水平較低，凱文幫助他們填報表或寫申請資料，有時幫他們閱讀文件和信件。

凱文的耐心和熱情得到老人們的肯定和喜愛，後來，居委會在公寓專門為他設立了辦公桌椅，方便他為老年人解決疑難。除了翻譯文件，他還會解決手機和電腦問題，如下載翻譯軟體，並教他們如何使用。大家一致讚揚他是我們華人的好後生，是華人的驕傲。

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