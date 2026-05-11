初秋，我手捧著一簇艷粉芙蓉花，踏著落葉走向田納西州 孟菲斯（Memphis）兒童癌症 中心。下了電梯，走廊把我牽到那扇湖綠木門前，輕輕叩響，來開門的是雪兒的母親。

病房的百葉窗關閉著，牆角的壁燈掬著一絲微弱暗淡的幽光，灑出一地寧謐與淒涼，雪兒安靜地熟睡著。十歲的雪兒移居美國才兩年，卻不幸患上了白血病，歷經了一系列的化療。儘管疾病纏身，但雪兒眼眸中依舊閃耀著一束求生的光芒，望之，讓人心生憐憫。

為了雪兒在養病期間能夠更加舒心，我和教會的教友們經常輪流陪伴她。

雪兒的一頭秀髮脫落之後，我一直惦記著送給她一頂假髮。為了買到心滿意足的假髮，我在網上精挑細選，最終為她買了一頂深棕中分梨花樣式的假髮，髮絲細密、蓬鬆自然，把雪兒的面頰襯托得更加清秀。雪兒很喜歡這件禮物，當病情穩定時，她便換好衣衫、戴上假髮，笑瞇瞇地望著鏡中的自己，一縷清歡在她的眸中淺漾。她說：等自己的頭髮長出來之後，就留這樣的髮型。

有時，我會讓雪兒的母親回家休息半天，由我來單獨照顧雪兒。我喜歡將百葉窗打開，讓祥和的陽光在縫隙間緩緩飄逸，再把雪兒的床頭微微搖起，播放輕快悠揚的樂曲，然後為雪兒讀書。雪兒喜歡童話故事，我一遍遍地為她讀安徒生、格林和普希金的童話書；偶爾，我也會自己編幾個小故事，讓雪兒來命題或是續上結尾。這樣一來，便激發了雪兒的創作興趣，於是，她也試著提筆寫自己的故事，並興致勃勃地讀給我聽。

山水國畫是我的專長，我問雪兒是否願意學畫？雪兒欣然同意了。我為雪兒買了紙墨筆硯和水彩，教她怎樣握筆、研磨、調色，教她畫山石樹雲水，也教她畫梅蘭竹菊。雪兒非常聰慧，經過反覆臨摹，她逐漸能畫出幾幅意境深遠的小畫，我把她的畫鑲嵌在鏡框中，懸掛在牆壁上。從那時起，當畫家的夢想便在雪兒的心田裡萌生，雖然這個夢終是成了泡影，但它讓雪兒歡快了很久。

我特意買了很多五光十色的彩紙，教雪兒折房子、飛機、輪船、鋼琴、提籃……，她愛不釋手。雪兒更喜歡剪蝴蝶和折紙花，她把蝴蝶和紙花黏貼在玻璃窗上，晨逢霞輝，夜沐月光，一抹怡人的斑斕暈染了雪兒的心扉。

雪兒的病情時好時壞，光陰在她的指間匆匆流淌。然而，即便身處低谷，雪兒依然有著幾分淡定，她清楚知道自己要到哪裡去，靜靜地聆聽著牧師為她讀經禱告。

到了深冬時節，雪兒的病情再次惡化，進入彌留之際。雪兒辭世的那天，窗外飄著霏霏細雪，嬌小的雪兒悄悄地走了，不驚不擾，宛如一枚飄零而去的雪蝶。