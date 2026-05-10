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讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

陽光與便當之間

邱瀟君
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陽光從窗外灑進廚房，落在老木桌上。牛油、薑片、醋與醬油在桌面上排成一場味覺的前奏曲，剛蒸好的藍蟹熱騰騰地冒著白霧，我和女兒對坐笑著啃吃，世界單純寫意。

窗外忽然傳來鏟土聲，循聲抬頭看見年輕的園丁彎著腰工作，背影專注。這畫面讓我突然記起，園藝老闆說好今天要派人來鋪後院的營養土。早上八時半，園丁帶著一名稚氣未脫的小徒弟準時來了，他道歉說合夥人放他鴿子，他得趕到另幾個工地，只能讓徒弟單獨幹活。

「我傍晚來接他。」小卡車駛出街口後，院裡只剩那小徒弟埋頭鋪土，一鏟一鏟不停，像忙著把枯枝落葉土肥鏟進生活的縫隙。

這要做到什麼時候啊？我心中飄過這樣一個念頭，來不及多想，就忙著和女兒去洛杉磯（Los Angeles）農夫市場買海鮮了。

直到此刻我才突然記起他，而陽光已轉為午後刺眼的銀白，小園丁背影依然低伏在熱浪中，一鏟未停。汗水滲透他的衣背，卻沒有一滴水、一口飯。

我對女兒說：「等下我們去買份午餐給他吧。」女兒咬著蟹螯回答：「給他錢就好了吧。」我笑答：「他沒車，哪裡也去不了。」她頓了下，眼中閃過一點明悟：「原來如此，媽媽妳好體貼喔。」

我沒回話，只是望著那個孤獨與飢餓交疊的背影，心裡一陣發酸。飢餓，不只是身體的空洞，更是被世界遺忘的靜默。我放下筷子想先去買午餐，女兒不解地問：「妳幹嘛那麼急？」我回答：「因為我心裡不安。」這是不安，也是心酸，看著別人無聲的飢餓，我卻安心啃蟹，這安穩變得太沉重。

女兒歪著頭看我，像在審視，又像在探問：「媽媽，妳待人有時候體貼，有時候又好嚴苛，妳的標準是什麼？」

標準？在開車前往麥當勞的路上，腦中閃過女兒一路成長的光影：她曾看我在市場多塞兩塊錢給小販，也曾看我在會議桌上拍案力爭；她聽過我在電話中怒斥不公，也聽過我在教堂中為人祈禱。她早已看見我的多面：剛硬與柔軟，計較與大方。她問得沒錯：體貼與刻薄，我的標準到底在哪裡？我也開始問自己。

回家後，我將熱呼呼的午餐交給那小徒弟，他愣了一下，眼裡閃過驚訝與羞澀，我笑著對他點點頭，這不是施捨，而是一種平視，一種彼此都能理解的善意和謝意。

走進屋裡，我對女兒告訴我找到的答案：「我的標準是我希望別人怎樣對待妳和姊姊，我就怎樣對待別人。人與人之間有一條不成文的法則，看見有人跌入生活的縫隙，我們就該出手幫忙。媽媽希望有一天，當妳們困在某個角落時，也有人會為妳們遞上一個溫熱的便當。這世界，靠心的溫度才撐得住。」

女兒靜靜咀嚼著蟹肉，眼神柔和。我感謝她的提問，這提問讓我重新審視自己行事的準繩。原來衡量世界不需要冰冷的尺度，而是那條藏在心裡的界線，對我而言，這界線就是在別人需要時，我能不能跨過自己的冷漠走出門去，替飢餓的人買一個便當。

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