我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

美國醫院的人情味

Eassie余
聽新聞
test
0:00 /0:00

大家都說「美國看病貴」，這幾乎成了在美華人之間的共識。但在我自己和身邊朋友的真實經歷中，卻發現這個看似冰冷的體系裡，其實也隱藏著不少人情味。

我自己雖然購買了歐記健保（Obamacare），但這份保險並不涵蓋牙科和眼科服務，而這兩項恰恰在生活中經常需要。每次我去洛杉磯（Los Angeles）的醫院看牙，工作人員都會要求我帶上前一年的報稅單，根據我的收入情況決定打幾折，有時候是七折，有時候甚至只收幾十美元的象徵性費用。在中國買菜可以講價，在美國，看病也能「講講價」——這聽起來不可思議，卻是我的親身經歷。

我房東的女兒剛來美國不久就得了肺炎，只好去急診。住院兩天，帳單高達一萬六千美元，她沒有保險，也無力一次付清。醫院告訴她可以申請分期付款，根據經濟狀況，每月償還幾十到幾百美元都可以。這類「醫療帳單分期」在美國非常常見，只要你主動溝通，大多數醫院都願意提供解決方案。

二○二○年疫情初期，我朋友的爸爸從中國來到美國，幫她照顧剛出生的孫子，原本只打算住半年，沒想到航班取消，滯留時間一再延長。老人患有糖尿病，胰島素只夠六個月，看著藥量一天天減少，全家人都很焦慮。他們抱著試試看的心態，去了位於蒙特利公園市（Monterey Park）的慈濟醫院（Tzu Chi Clinic），向醫師說明情況：老人沒有保險，也無收入和資產。原本只想拿些便宜的藥，沒想到醫院表示，老人符合慈善醫療援助計畫（Charity Care）條件，可全額減免醫療費用和藥費，這讓一家人深受感動。

讓我至今難忘的，還有一名中國女士在洛杉磯旅遊時過馬路被撞成植物人，沒有任何保險。她被送入重症監護室，治療持續了一年多，費用據說超過一百萬美元。她的兒子從上海趕來，除了悲痛，還擔心巨額帳單壓垮全家。但醫院透過應急醫療補助（如Medicaid臨時申請）和慈善基金，竟將所有費用全部減免，家屬未承擔任何醫療費用。

許多非營利醫院、教會診所和慈善機構，正默默為低收入者、無保險人士提供實際幫助。雖然美國看病貴，但只要你勇敢溝通、願意申請，很多費用都能分期、減免、甚至全免。

所以，下次再有人問我：「美國是不是看病貴得嚇人？」我會回答：「是，但有時候，它也比你想的更有人情味。」

保險 歐記健保 洛杉磯

上一則

中美青少年創業的差別

延伸閱讀

看病經歷

看病經歷
拔根魚刺花2.7萬元 華人收帳單傻眼

拔根魚刺花2.7萬元 華人收帳單傻眼
新州女躺手術台上才知保險拒付 術後收天價帳單

新州女躺手術台上才知保險拒付 術後收天價帳單
申請健保給付 猶如一場艱辛戰鬥

申請健保給付 猶如一場艱辛戰鬥

熱門新聞

胡適。（取材自維基百科）

有一隻貓咪叫「獅子」

2026-05-02 02:00
華裔作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」榮獲普立茲獎。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎

2026-05-04 20:17

壞女孩過招

2026-05-02 02:00
（圖／王春子）

我買了一個我（上）

2026-05-05 02:00
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

張學良、宋美齡搶收藏…郎世寧 「池蓮雙瑞」拍出2297萬美元

2026-05-05 20:38
野生動物保護區裡睡在香蕉盆邊的樹懶。

哥斯大黎加：樹懶和人的慢生活

2026-05-04 02:00

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡