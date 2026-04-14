從搬進聖荷西 （San Jose）的新家第一天起，我就注意到門前的電線桿上停著兩隻又大又黑的渡鴉，冷眼觀望著我們進進出出，不時發出幾聲嘶啞的嘎嘎聲，也不知是歡迎還是抗議，反正令人心生不悅。

中國民間俗語說：「烏鴉叫，禍事到。」在農村，久病臥床的老人將要去世的時候，常有烏鴉飛到房前屋後，哇哇亂叫。原來，烏鴉的嗅覺十分靈敏，當病人病入膏肓之時，會釋放出常人難以察覺到的腐敗氣味。烏鴉是食腐動物，因而會尋著腐敗的氣息而來，提醒人們準備後事。這就是「烏鴉報喪」的來歷，老百姓於是把烏鴉當成不祥之物，十分反感。

另一方面，我讀過不少鳥類的書籍，知道烏鴉其實是相當聰明的鳥類。很多鳥類學家證實烏鴉有使用工具解決問題的能力，比如「伊索寓言」中的烏鴉喝水。近來還有報導觀察到日本仙台街頭的紅綠燈上停著很多烏鴉，牠們會利用行駛的車輛把核桃的硬殼壓碎，然後在紅燈期間飛下來撿拾殼裡的果仁吃掉。

不管怎麼說，我從左鄰右舍的口中得知，這兩隻烏鴉已經在我們社區生活很久了，所以不管我心情多複雜，也只能學著和牠們和平共處；不過後來發生兩件事情，令我對牠們觀感更惡。一是每天倒垃圾的時候，兩隻烏鴉都在一邊守株待兔、虎視眈眈，在牠們銳利的視線中，我總是匆匆忙忙把垃圾袋扔進去轉身就跑。一次倉卒中沒有蓋好垃圾桶，兩隻烏鴉馬上飛進去，三兩下啄開塑膠袋就開始翻拾垃圾，撒得遍地都是，令人氣悶。二是小區裡有很多小松鼠，常有車輛未加注意，不慎將松鼠壓死在車輪下。這時兩隻烏鴉總會逐臭而去，站在路中央大模大樣啃食血肉，每次路過看到此等場景，也令人很不舒服。

前不久，我和烏鴉的衝突終於爆發了。我看到門前草坪上一簇簇小草被連根拔起，東一堆、西一堆地亂丟在地上。到底是什麼動物幹的呢？我接連排除了地鼠、松鼠、野兔，百思不得其解。終於有一天，我回家的時候看到那兩隻烏鴉正在草坪上「禍害」，牠們用長喙拽住小草，擺頭一啐，一叢嫩綠就陣亡了。隨著牠們閒庭信步，小草如雨紛紛落下。這下我知道了真兇，趕緊網購好幾款驅鳥產品，包括木頭貓頭鷹、反光光盤，甚至是能不間斷發出低頻聲音的超聲波裝置，結果沒一個有用。烏鴉觀察了兩天，發現「不過如此」之後，就無視它們的存在，繼續搗亂。

幾周過去，草坪被牠們破壞得一團糟，被拔出來的小草很快就乾枯變黃，好端端的草坪變得亂蓬蓬的，慘不忍睹。我不得不動手清理，可這麼一弄才發現，裸露出來的土壤裡躺著好多白胖肉蟲。上網一查，牠們是金龜子的幼蟲，學名蠐螬，專門啃食小草的根部，也是烏鴉最喜愛的食物。我這才恍然大悟，原來那些被烏鴉拔出來的草根部已經全被這些害蟲啃光了，只是虛插在土壤裡，遲早難逃一死，所以才那麼容易地被烏鴉拔除。而烏鴉這麼做，正是為了啄食躲在下面的害蟲。

我真是有眼不識泰山，冤枉了可憐的烏鴉。我喜愛的秋日吟唱詩人金龜子，原來是繁殖後代殘害草坪的真兇，而我討厭的烏鴉，才是保家衛園的英雄。烏鴉如此，世人亦然。仲尼曰：以言取人，失之宰予，以貌取人，失之子羽。有多少人會因為外表長相、言談舉止，輕易地給予好壞偏見，而不是以事實為準繩、用實踐來檢驗呢？希望自己能藉此警醒，多觀察多了解，別再被偏見蒙蔽了眼睛。