早年的留美學生口袋拮据是常態，也因此許多人都上過一門共同的「撿家具學分」。在住家門口常會看到一些沙發、床墊、桌椅，只要還沒被垃圾車吞掉，誰都可以帶走。這些家具多半還不錯，只是主人要搬家或換風格就順手請它們「退休 」了。於是它們成了留學生 新居裡的「第一代家具」。我們剛成立小家庭時，也是有樣學樣地「你丟我撿」。

住在佛州 的我們，有一次在路邊看見擺著一堆玩具，看起來都還很新，我帶回家清洗過後，孩子玩得開心，我也看著開心。另一次在公寓垃圾桶旁發現一盞落地燈，燈罩潔白、燈身筆直，毫無傷痕，我把它搬回家擺在客廳角落，燈一亮，小公寓立刻多了一份柔和光影。

後來又撿到一個白色木質小鞋櫃，到現在還好端端地在我家入口處。某次甚至在街邊撿回四張顏色高雅的露台椅，擺到陽台坐著乘風納涼，好不舒暢。

不過這些都只是初階版，真正進階版是從我們搬進洋房社區後開始的。

有一天晚上開車回家，遠遠看見路旁有幾個椅腳在黑暗中反著光，下車一看，五張高腳椅完好如新，厚厚的人造皮墊，還能旋轉。隔天就是垃圾日，再晚一點它們就要被送進打碎機了，我們連忙把椅子搬進後車廂，好像在進行一場祕密營救行動。

回到家後，問題來了。這五張椅子我們一時用不著，也沒空間擺。先生忽然說：「放到二手平台上賣吧。」這倒是個好主意，我竟沒想到。

我原本覺得，免費得來的東西，一張賣十五元就很可以了。上網一查，同款椅子一張要價一百三，於是先生堅持定價五十，我心裡暗暗嘀咕他「有點貪心」，但還是拍照上網。幾天後一名老美來看，非常喜愛，五張全買走，就這樣兩百五十元進了口袋。這是頭一次從「你丟我撿」升級成「你丟我賺」。

後來又有兩三次類似的經歷。一次在鄰居草地旁撿回一個書架，上網一查原價九十九元，放上網後不到半天就賣掉了。最戲劇性的則是那張大床，一天我們去逛附近的車庫拍賣，主人要搬家，恨不得把屋裡清空。他指著雙人床說：「十塊錢就好。」我立刻說：「我們不需要。」先生卻低聲回我：「可以再賣掉啊。」就這樣，我們用十塊錢買到了狀況還很好的床墊、彈簧墊、床架，還附贈床單。

主人很高興我們幫了他大忙，熱心地幫我們把床固定在車頂上，然後說：「再進來看看，還有什麼需要的，都全算在這十塊錢內。」這是哪門子的生意呀，跟我學到的商業經濟真是不太一樣。我們又挑了些東西，主人這才好像很滿意地送我們出來，連聲道謝。回到家後，我趕緊拍了幾張美美的相片，再次發上平台，沒幾天，一名中年婦女開著租來的車把床載走，我的口袋又多了些買菜基金。

這些買賣讓我們接觸到各階層的美國人，也幸好遇到我們這些「有眼識泰山」的人不嫌麻煩，把一些仍有價值的物件救回來，不至於浪費資源，又改變了它們的命運。這真是雙贏的局面，何樂而不為？