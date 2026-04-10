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女兒的婚禮

葉敏
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我曾經參加親戚朋友不勝枚舉的婚禮和喜宴，因為特別喜歡婚禮所蘊含的幸福和喜悅的氛圍，所以我從不缺席任何邀請。然而當我以「岳母」的身分參加這場婚禮，如同打翻五味架，百般滋味縈繞在心頭，既期盼又情怯面臨我寶貝女兒出閣，滿心欣喜裡透著深切不捨。

女兒在西雅圖（Seattle）取得碩士學位，期間認識了她的真命天子，經過長達六年的相戀相知，決定在舊金山（San Francisco）舉辦婚禮，婚禮採取中西儀式。

中式婚禮那天，房子裡塞滿親朋好友，屋內每個角落都充滿歡樂。當女兒和女婿敬茶，我將龍鳳鈪佩戴在女兒的雙手腕，剎那間心裡無限澎湃，我都忘了給他們祝福語。望著女兒一身傳統鮮艷紅色的裙褂，感慨昔日那張稚嫩的臉龐，如今蛻變成新娘亮麗成熟的容顏，將嫁作他人婦。

西式婚禮現場以藍色為主題，布置深深淺淺交織的藍色花朶，盛妝赴宴的賓客，喧囂的笑語聲，繪織成一幅雋美動人的景緻。我衷心感謝紛至沓來的賓客，尤其他們滿懐熱忱分別從加拿大維吉尼亞州洛杉磯（Los Angeles）等地而來，和我一起見證這莊嚴喜慶的婚禮。

這次婚禮讓我深切感受到自己在女兒心中的分量，她要我和她爸爸一起牽她的手走紅毯，我們夫婦倆挽著女兒緩緩而行，內心深處湧現千絲萬縷的情緒。當我們把女兒交給女婿，他臉上綻放真摯溫暖的微笑，眼眸裡蓄滿寵愛，而從不施粉黛的女兒，今天裹著精緻彩妝，在她漂亮的臉龐下，洋溢著甜蜜幸福的微笑。女兒聖潔的白婚紗和長長的頭紗在徐徐微風裡舞動，藍色捧花似乎也感染了喜樂而燦爛綻放，凝視著這對新人互讀誓言，頃刻間欣慰和感慨深深觸動了內心深處，我的眼眶濕潤了，眼前飄浮著一層薄霧。天下父母心，總是翹首以盼兒女們能尋得能在人生旅程中互相扶持的伴侶。

這場婚禮也給了我不少驚喜，雖是西式婚禮，卻包含著不易察覺的中國元素。中英雙語的婚禮司儀，場內每桌都有一個袖珍藍色的青花瓷，還有新娘行禮時播放的中文歌曲「青花瓷」；到了晚宴也播放中文歌曲，雖然女兒是美國土生土長的孩子，卻有著中國傳統的思維和文化。最讓我驚訝是，每位賓客都有一張新人手寫的感謝卡，雖然只是一張小卡片，卻深含著真誠的謝意。

婚禮上那份專屬新人的報紙，簡述著他們相識的戀史和婚禮流程，更遠涉重洋從法國印刷、越山跨海來到舊金山，遞送給婚宴的每一名賓客。更讓我驚艷的是看見女兒和女婿跳的第一支舞，這對於完全不善舞蹈的他們來說是極大的挑戰，更可見台上一分鐘，台下十年功。而我當晚非常開心能和一群老同學和親戚隨樂曲而起舞。

加拿大 維吉尼亞州 洛杉磯

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