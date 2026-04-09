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布魯克賽花園

麗蘋
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去年秋天，一名午餐聚會的朋友發郵件告訴大家，她在馬里蘭州的布魯克賽花園（Brookside Gardens）看了大理花花展，並附上幾張好漂亮的照片。先生說，我們好久沒到這花園了，明天也去看看。說的也是，上次拜訪這花園，還是在水仙花盛開的一個周末，園裡人好多。

第二天，我們從家裡出發，開了半個多鐘頭的車，抵達位於惠頓區（Wheaton）的這所花園。問了服務台後，才知道昨天是花展的最後一天，心中有點失落。但「既來之，則安之」，我和先生順著熟悉的步道慢慢前行，除了幾個專門來散步健身的人之外，我們夫妻倆可算是少有的遊客。

微風迎面，神清氣爽，在池邊享受水中花木景觀的倒影，看到一隻大烏龜徐步慢游，我突然看到一個以前沒注意到的東西。在小木橋邊有個牌子，寫著「The Bridge to Understanding（通往了解之橋）」，上頭註明是「日本女童軍和美國女童軍一九六三年至二○一二年，五十周年友誼紀念」。以前走過這座橋，也只知道過了橋後，就可以到達一個圓形廣場，並沒想到這廣場代表的真義。

隨後，我們走到自然中心（Nature Center）區，在兩旁地上看到幾個用枯樹枝圍成的半月形籬笆，籬笆裡各有一株屬於馬里蘭州本土植物的小樹苗。一旁的牌子告訴我們，這枯樹籬笆是用來防止有害昆蟲侵入，避免傷害到本土植物。沒想到往常只顧著賞花，而錯過了這寶貴的自然課。

溫室裡的蝴蝶館正在整修，沒法參觀，所幸在館外的花叢裡，有一兩隻蝴蝶在花間飛舞，稍解我失落的心。先生和我一路走一路聊，提起婆婆生前來馬里蘭看我們時，我們也曾帶她到這花園來。走過那小池、噴泉、紫藤花架、玫瑰花園……，隱隱約約間，我們好像又看到婆婆的身影。我想，如果生前喜歡作畫的她，現在也和我們在一起的話，她應該正在用畫家獨特的視角，來感受這園中的一切。

在布魯克賽花園裡，我們無拘無束地瀏覽了兩個小時，雖然沒有看到想看的大理花花展，但「失之東隅，收之桑榆」，除了看到以前沒注意到的東西、學到一些新的知識和思念婆婆之外，我們覺得身心自在，不虛此行，就如同園中一塊牌子上所說的「Feel the air moving across your skin（感受你皮膚上流動的空氣）」，感謝布魯克賽花園帶給我們幽靜的時光。

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