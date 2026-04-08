早在去年十月，兒子就計畫好邀我一起去東京及台灣旅遊，我看他做了這十八天的「旅遊攻略行程表」，心中不禁對此行憧憬起來。

搭乘直航班機抵日，再經由便捷的地鐵 ，抵達位在淺草（Asakusa）的民宿，走在安靜的街道上，感覺這個城市井然有序，聽不見不耐煩的喇叭聲，也見不著一個垃圾。另一個印象是司機、保安及街道工作人員，不乏彬彬有禮的年長者。

我們第一站去參觀一間數位藝術體驗館，館中的每一個房間都有一個主題，映在地上及牆上的是絢麗流動的光影及音樂，走在其中如夢如幻，孫子孫女樂不可支。

靠著網路資訊，得知附近有一個魚市場，大家在這站著吃最新鮮的生魚片、壽司，巷弄裡也有賣乾貨的店家及餐館。東京寸土如金，市區每間餐館都是小小的，看慣了美國什麼都大的海派作風，不得不想這只有三、四桌的餐館，要經過多少翻桌才能盈利？

這時候已近聖誕節 ，寒冷微雨的天氣卻無法阻止熙攘的人潮， 或許是受最近日圓匯率吸引，拖著行李箱的各國旅客穿梭在銀座（Ginza）。三越百貨裡特設了免稅商品區，琳瑯滿目的商品令人目不暇接，不知從何下手，但似乎每個人都在消費。

又聽說中國不再租借熊貓給日本 ，我們也想趕著看上最後一眼，無奈一入動物園後就看見繞了好幾圈的長隊，一聽說要看上這寶貝，得花上四至五小時，只好作罷，轉頭去看蜷縮在窩裡睡眼惺忪的小貓熊及其他動物。在寒冷的天氣下，一群紅鶴擠在一起，為瑟瑟冬日增添一絲暖氣，只有白熊開心地穿梭在水中玩球。

從東京坐火車兩小時距離的箱根（Hakone）是溫泉勝地，兒子特意安排離箱根半小時車程處，去參觀小田原城（Odawara Castle），一時興起還穿戴起古時武士造型服裝拍照留念。箱根旅館以洋洋灑灑一整頁貴賓級菜單料理招待賓客，只可惜我一看到各式生魚片，包括一道生鮭魚精囊，已經沒胃口了。

此行的重頭戲是在迪士尼樂園裡過聖誕節。旅館內處處充滿童趣，每次坐電梯時，都有米奇可愛的聲音傳來。聖誕節那兩天下著小雨，但園內人潮洶湧，少男少女打扮新潮，彷彿是從漫畫裡跳出來的人物。兒子預先買了較熱門設施的快速通關，因此不必排長隊；孩子們最期待的遊行與煙花在聖誕節那晚照常舉行，讓我們的東京遊畫下完美句點。

昔日的江戶，今日的東京，現不僅成為世界商業金融、流行文化時尚重鎮，亦成為經濟發展及富裕程度最高的都市之一。日本人在二戰受了教訓，摒棄當初的軍國主義野心，謙卑地齊心致力於經濟發展，才有今日的成果， 這是我能眼見，也是深感他國該學習之處。