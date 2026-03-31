康乃狄克州（Connecticut）多濕地和水鳥，這兒有大小河流分布於深淺丘陵之間，水量豐富，空氣潮濕，雨量充沛，致使河灣或丘陵地帶多濕地。在這地域寬闊、食物豐富的濕地裡，每年的不同季節，會迎來送去無數的水上候鳥，並長年棲息著許多的留守鳥兒，例如綠頭鴨、小麻鴨和野生鴨等。

某次秋末初冬時節，我們去這裡的濕地遊玩，看見草地上有一群麻黃色的大鳥，一個勁地吃著青草，我還以為是一群家鵝在野外放牧，正偷吃公園裡的草苗。誰知沒過多久，這群大鳥居然伸長頸子，騰空而起，飛上天空，發出低沉的叫聲後，落在附近的水塘裡，和一些狀如鴛鴦的水鳥游泳；游了一會兒，又步行上岸休息。

濕地區域裡人不多，外面的公路旁停著一些汽車，公路上有汽車在奔跑，牠們一點也不害怕，悠閒自在地各得其所。有的站著不動，有的慢慢地吃著青草，有的旁若無人似地走過人行小道。

此時，這群大鳥剛從北方飛來，我第一次見到這樣的鳥群，以為看到了天鵝，數了數，一共十九隻。當地人說，這不是天鵝，是加拿大 雁；天鵝更大，更美麗。

這些加拿大雁個大頸長，多為麻色，也有花顏色的，樣子和叫聲就跟家養的草鵝相差無幾。加拿大雁善於展翅高飛，一旦成群起飛，就知道牠們不是鵝，而是成群的大雁了。編隊一行幾十，或成一字，或成人字，飛行中常常彼此呼喚，聲音低沉宏大，氣勢如同大鵬展翅，扶搖直上九天。不只在濕地，有時站在家門外，也常聽到大雁的鳴叫，看到牠們在天空中成群地結隊地飛行。

這些天下著小雪，北風吹過，顯得有些寒冷，預示著冬天即將來臨。照說大雁應該南下過冬了，可是這群大雁還戀戀不捨這裡的藍色天空、濕地和美味的青草。天空中，牠們時不時地成群結隊地飛來飛去，不停地大聲地呼喚著同伴，好像沒有準備離去的意思。又過了幾天，我竟然看到成群的大雁，在一所學校外面的草坪上，冒著雨雪天氣吃青草。

卻原來，加拿大雁是一種候鳥，秋天來自北邊加拿大，在新英格蘭一帶逗留到寒冷的隆冬季節，直到天氣實在太冷待不下去，才又成排成隊地飛向南方，第二年春天再經新英格蘭回到加拿大繁殖後代。牠們世世代代、千百萬年，就這樣周而復始地生存著、繁衍著。而加拿大、新英格蘭，乃至整個南北美洲，為牠們提供了極好的生態環境，使其能夠得以生存繁衍。

人鳥共存。生活在濕地裡的水鳥，就跟生活在新英格蘭地區的居民一樣，也有一個美好的家園。