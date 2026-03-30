從美國東岸飛往西雅圖 （Seattle）的機艙如密封的時光膠囊，我坐在靠窗的寧靜窄位。三個座位只坐著兩人，中間空位成了奢侈的緩衝帶，免卻了起身時驚擾鄰座之歉，亦無手肘相觸時赧然之窘，這肯定是長途飛行最慈悲的布局。

一位之隔是一名年約五十歲、金髮如織的女士，正將高空密室化作她的繡坊。木製圈架繃撐開素白畫布，銀針引著彩線在指間起舞，像牽牛花藤攀著晨光蜿蜒。來美三十六年，我首次目睹有人在刺繡，還是名金髮旅人。在萬米高空中，她時而對照打印紙上的色標，時而以綠筆在紙上做記，以確保一針一線的精準無誤。偶爾吃幾顆零嘴後，聚光燈下繼續專注工作，連飛機遇氣流時的波動也沒令她歇息。那根細針一會上一會下，針尖起落間彷彿在編織時光。太奇特了，我不得不跟她搭訕、詢問、探奇。

交談後得知，她是任職小學的雙語心理學家，學校裡有不少西語裔的家庭需要她的口譯，她來自德州，目前住在維吉尼亞州，前往西雅圖參加教育心理學的會議。當我說自己也是口譯員時，我倆眼中都閃過知己相逢的星光——都在為兩個文化、兩種語言做橋梁，也分享著口譯時的挑戰與趣事。她的父親是空軍，駐軍亞洲多年，當然也學會了中文，喜歡在中式餐館與服務員說中文，而她喜歡中餐，卻認為中文太難了。

她的刺繡（她說是十字繡）手藝，是一抹獨特的風景，常引來他人的目光與交談，她早已習以為常。她的刺繡愛好來自祖母，自幼她對祖母的印象就是隨時隨地拿著材料，一有空檔就刺繡。她正在做的十字繡承載著祖母傳下的技藝，更像是穿越時區的儀式。「每次長途飛行都要刺繡，不僅可以打發時光，也可以繡出人生美好。」她捻著線說，「有時當飛機著陸，繡品也剛好收針。」我跟她說，傳統上中國女性就在家中刺繡，精通女紅，是古代婦女應具備的美德與才能，並且是用絲線來繡，早年台灣初中女生的家政課也要學這項手藝。

長途飛行我打發時間的方式是戴起老花眼鏡翻書閱讀，我們隔著空位各自耕耘，她以針線修補時間的縫隙，我憑董橋的「讀書人家」探索思想的疆界。這恰是現代人的禪修：當機翼劃破流雲，仍有人以古老的節奏，將飛逝的光陰繡成永恆的印記。

原來所有空中相遇的深意，早已藏在針線起落之間：當世界不斷加速，總有人執意以「慢」為羅盤，將飄散的雲絮繡成心靈地圖，讓每一座抵達的城，都烙下溫柔的針跡。

合上「讀書人家」，書中楊萬里的「送劉覺之皈蜀」浮現眼前，悄然改寫二字，致此一瞬的知交：「相逢幾刻又相別，珍重兩針不忍結。」銀針與書頁，是她與我對抗快速紛擾社會的靜默共謀。