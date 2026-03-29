那個陽光和煦的午後，我們全家再次造訪聖胡安卡皮斯特拉諾傳道院（Mission San Juan Capistrano）。這座古老建築因崖燕在此築巢而被稱為「燕子教堂」，素有「加州傳道院之珍寶」（Jewel of the California Missions）的美譽，是歷史、建築與自然完美交融的所在。

踏入傳道院，古老建築與生機盎然的花木首先映入眼簾。喜愛歷史的父子倆在展廳裡探尋珍貴文物，而我則多半待在戶外，欣賞歷史建築與花園，享受片刻的寧靜。漫步在這座擁有近兩百五十年歷史的古蹟中，我望著斑駁的磚瓦與石牆，更深刻地感受到當年西班牙傳教士跨越重洋的堅定使命，以及他們在這片土地上留下的印記。如今，這裡已成為歷史地標與博物館，是南加州最具代表性的文化景點之一。

最令我印象深刻的是「大石教堂」（The Great Stone Church）的遺跡，我們在此駐足良久，看見許多遊客邊觀賞邊拍照。這座教堂在一八一二年的大地震中倒塌，如今只剩斷壁殘垣矗立在陽光下，見證昔日的輝煌。即使歷經風雨，從那雄偉的石牆與精緻的雕刻中，仍可窺見當年的華麗與壯闊。我不禁想像，兩百年前這裡曾迴盪著信徒虔誠的禱告聲，古老的十字架與鐘牆上的青銅大鐘，彷彿無聲地訴說著歲月的故事，那靜默而深沉的力量令人動容。

過去每年三月，崖燕會從中南美洲遠飛回此地築巢，形成壯觀的「燕子奇蹟」。儘管近年來燕群歸巢的盛況已不如往昔，但每年三月十九日舉行的「燕子回歸節」（Swallows' Return Festival），仍延續著這份動人的傳統。雖未曾親見，我仍心生嚮往，盼望有朝一日能親歷其境。

教堂周圍的建築呈現典型的西班牙殖民風格：拱廊、紅瓦屋頂與土坯牆，歲月在牆面留下斑駁痕跡，卻也增添了古樸之美。拱廊環繞的古老院落莊嚴肅穆，使人不自覺放慢腳步，走累了，我們便在長廊的長椅上歇息，聽兒子講述這裡的歷史。

我最喜愛的是那宛如世外桃源的花園。徜徉其間，聞花草香、聽鳥鳴聲、看蝴蝶翩翩，彷彿遠離塵囂，與自然融為一體。池塘裡，粉黃睡蓮正盛放，錦鯉在水中悠然游動；陽光灑落水面，波光粼粼，如夢似幻。棕櫚樹輕搖，仙人掌挺立，蜀葵花高聳，而它們與斑駁古牆相互映襯，如詩如畫。玫瑰熱情綻放，九重葛花團錦簇，還有許多我叫不出名字的花木，各自展現獨特風采。不少園藝愛好者與攝影者在此流連，欣賞並捕捉繁花似錦的美景。

這份悠閒恬靜的心境，讓人覺得時間都慢了下來，在這裡，時光彷彿倒流。我們在歷史的石牆與盛開的花園間，共度了一個溫暖而愉快的午後，並拍下許多照片作為紀念。多年以後，我希望我們仍能記得那天的陽光與笑聲，還有那些靜靜陪伴我們的風景與故事。