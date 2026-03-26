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「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

順手拿走

瑜佳仁
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第一次意識到自己和女兒之間存在文化差距，是在德州奧斯汀（Austin）的一家商場裡。

那天我們路過一家新開的店，門口擺著桌子，寫著「開幕贈禮」。我順手拿了一個鑰匙圈，又多拿了一個，想著回家可以送給鄰居，動作一氣呵成，幾乎不用思考。

就在我把小禮品塞進包裡的那一刻，女兒低聲說：「媽，妳不用拿兩個吧？」我愣了一下，下意識回答：「反正是免費送的。」她看了我一眼，指了指桌上的說明：「可是上面寫的是『每人一份』。」

理論上，她說得沒錯；情感上，我卻覺得自己被否定了一種生活智慧。

回家的路上，她沒再說話，我卻愈想愈不服氣。剛來國外那幾年，什麼都貴，什麼都捨不得，商場裡這些免費贈送的小禮品，是新生活裡為數不多的「額外收穫」。一個鑰匙圈、一支筆、一個印著商標的帆布袋，雖然不值錢，卻讓人覺得世界並非完全吝嗇。這些，她不懂。

晚上整理包包時，我把那兩個鑰匙圈放在桌上。女兒看了一眼，嘆氣：「你真的用得到嗎？」「當然。」我答得很快，心裡卻閃過一絲遲疑。

後來我才發現，她並不是嫌棄這些小禮品，而是對「規則」格外敏感。她成長的環境裡，界線清楚：該拿的和不該拿的、屬於你的和不屬於你的；而我熟悉的世界，從來不是這樣運作的——機會稍縱即逝，資源要靠自己判斷、爭取、保存。

有一次，她參加學校活動回來，說多餘的紀念品都被統一回收。我點點頭，心裡卻想：要是我媽在，肯定會說一句——早知道就多拿一個。我們誰也沒有錯，只是站在不同的生活經驗裡。

後來，我學著克制，看到「免費贈送」，會多看一眼說明，伸出去的手也會停頓一下。她則慢慢接受，家裡抽屜裡那些來路不明的小禮品，並不全是「貪小便宜」，而是某個年代留下的習慣。

有一次出門，她指著我包裡的舊鑰匙圈問：「這個也是免費拿的嗎？」我點頭。她笑了一下，說：「那還挺耐用的。」那一刻，我忽然覺得自己贏回了一點面子。

現在再看到商場門口擺著贈禮的桌子，我依然會看一眼，但手會慢下來。那一秒裡，有過去的自己，也有女兒的目光。然後，我會拿一個，或者乾脆不拿。

生活教會我的，從來不是該不該拿小禮品，而是如何在不同規則之間，找到一個不讓彼此難堪的位置。

德州

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