清晨，我被一陣電話鈴響聲驚醒：「房東，我有一樣東西忘在你家了，是一件首飾，放在抽屜裡。」

我住在華盛頓州西雅圖 （Seattle），有一間房和Airbnb合作做短期出租，當客人們離開後，我收拾房間時偶爾會發現他們落下的小東西，例如充電器、衣服等等，還從來沒有人遺失過貴重物品。

我告訴來電的凱勒，現在房間裡住著新房客，等他退房後，我會再進去找找。凱勒的聲音由著急變成失望，顯得有氣無力，「那我一切希望就寄望你和那個房客了」。

凱勒來自東部，因為工作剛搬到西雅圖，雖然他外表沉默寡言，但眼神中總帶著一種堅定與溫暖。雖然他很少說話，但每當我和他交談時，總覺得他身上有種讓人信賴的安靜力量。他離開後，房間裡有點亂，我整理好房間以後，當天就住進了另外一名房客。我想，如果凱勒告訴Airbnb公司，說他在我這丟失了昂貴的首飾，我說沒看見，這事情好像有點說不清楚，我都不敢往下想了。

兩天後，新房客離開了，我趕快進那房間去，不忙整理，先找東西。平時我都不打開寫字桌的抽屜的，因為凱勒說首飾在抽屜裡，我就打開了，但沒有看到什麼東西。抽屜有點長，我把手伸到深處，摸到一個包，心中大喜，也沒打開看，就趕快聯繫凱勒。他一個鐘頭後到了我家門口，我興沖沖地把包遞給了凱勒，他卻後退著說：「不是這個。」

「啊，我只找到它」，我有點失望。凱勒問他可不可以自己下去找一找？我說好，心想讓他去看吧，看了他就知道根本什麼都沒有，但是一會兒就讓我驚奇了。只見凱勒手裡拽著一個袖珍的小袋子，興奮地叫著跑上樓來：「看，找到了，就是它。」他把小袋子打開，抖出了一條金光閃閃的項鍊。

我好奇：「你在哪裡找到它的？」他說：「在抽屜裡，在床頭櫃的抽屜裡。」那個床頭小櫃是非常簡易的，我從不檢查那個小抽屜。我向凱勒道歉：「對不起，我不知道在那裡。」

「沒關係，這不是你的錯，是我沒有說清楚。」凱勒摘下眼鏡，用袖子擦了擦眼淚，接著說：「這是我祖母的項鍊。我從小是她把我帶大的。她離開世界以後，我一直把這項鍊帶在身邊，把它放在離我最近的地方，每次觸摸到它，就好像聽到她的笑聲。我離開你這裡的前一天晚上喝了酒，睡得有點糊塗，第二天一忙，就把它忘在這裡了。這是我第一次弄丟它，我知道你這裡的人流動太大，已不抱任何希望了。哦，找到它我太高興了，謝謝你啊。」

這真是上天的安排，要不是寫字台抽屜裡那個小包，凱勒不會回來，也不會有機會找到項鍊。也許是凱勒的祖母在冥冥之中守護了這個項鍊，讓它回到她心愛的孫兒手上，使她的愛永遠陪伴著凱勒。凱勒也是那樣愛祖母，這祖孫之愛感動了上蒼，這件事使我的心久久不能平靜。