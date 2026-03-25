說的不是電影「費城 故事」。二○一七年，兒子被賓夕法尼亞大學電腦系錄用為助理教授，從西海岸UCLA的博士後宿舍搬到了東海岸一處新家。所謂新家是一棟林地裡的老房子，位於費城（Philadelphia）西郊二、三十公里處的橡樹山。第二年，我和老伴飛到紐華克國際機場，兒子兒媳接到我們後，一路開車從紐約經新澤西北上。

進入賓州，我無意中發現路邊的公路編號是七十六，不知是巧合還是有意為之。七十六這個數字在賓州、在費城，是有著特殊含義的。一七七六年，「獨立宣言」就是在費城召開的第二次大陸會議上通過並告知於天下。在當今的NBA聯盟，有一支費城七六人隊，也是為了紀念這個年份而命名。所以，行駛在七十六號公路上，就覺得歷史感瞬間湧了上來。那日天光近晚，暮色四合，眼中之景與心中之景疊加在一起，亦真亦幻。

在費城，孩子們帶我參觀了獨立廳。那是一座二層的紅磚塔樓，白色門窗、白色塔頂，雖不是高大巍峨，卻顯得莊嚴偉岸。塔頂的鐘樓就是原來懸掛自由鐘的地方，那座敲響美國自由的鐘已是文物，不再被允許敲響；而費城七六人隊在主場的每次比賽之前，都會邀請一名當地名人來敲響縮小比例的自由鐘作為開場，以示紀念。

兒子供職的賓大是常春藤名校，校園裡不僅有當今美國總統川普先生的母校沃頓商學院，還有賓大博物館。就像在紐約的自然歷史博物館、費城的藝術博物館等處所見一樣，我又見到許多中國文物，包括昭陵六駿中的兩座石雕：「拳毛騧」和「颯露紫」。在賓大校園裡，還立有一座班傑明．佛蘭克林（Benjamin Franklin）的銅雕，這位印在一百美元上的老先生，除了是美國建國國父之一，還有許多名號：科學家、外交家、出版家、作家、印刷商，是個「異人」。

在費城期間，兒子還帶我和老伴驅車前往蓋茲堡（Gettysburg）參觀，那是一座小鎮，發生過南北戰爭中規模最大、傷亡最為慘重的一場戰役。戰爭結束後，亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）總統來到這裡，發表了美國歷史上著名的蓋茲堡演講，從此，「民有、民治、民享」的理念傳遍世界各地。在羅伯特．李（Robert Edward Lee）將軍的雕像前，我想，內戰結束後的美國歷史，實在是值得借鑑的。

還是得說電影「費城故事」。兩名主演湯姆．漢克斯（Tom Hanks）和丹佐．華盛頓（Denzel Hayes Washington Jr.）都是我非常喜歡的演員。初看這部電影時，只對演員的演技感興趣，而對費城完全沒有感覺；再看，眼裡就只有市政廳老建築、威廉．佩恩（William Penn）雕像、藝術博物館、佛蘭克林大橋、斯庫爾基爾河以及老式馬車、正在施工的街道……，這些場景或人物，都是我在費城經歷和見過的，讓我莫名感到親切與感動。

如今，兒子又回到UCLA工作了，而我在費城的經歷，也真的成了「故事」。