多年前自從知道外子患病後，體貼的兒子會安排我們到車程兩三小時的湖畔或海邊度假屋小住幾天，共敘天倫。兩年多前我重摔一跤，造成骨折，身體大不如前，除了出去度假外，周間若能偷得浮生半日閒，兒子就會帶我出去走路矖太陽，共進午餐，母子談心。

那天他趁下午兩時才有線上會議，約我共進午餐，知道我愛看海，有限的時間也不可能遠征長島（Long Island），他就近只花一刻鐘，開車帶我沿著長島高速公路（Cross Island highway）從貝爾大道（Bell Blvd）出來， 在灣邊餐廳旁的步道走路。

我們走上碼頭，欣賞碧海藍天，船隻點點，有人放長線垂釣，釣竿就固定在碼頭的欄桿上，好像姜太公釣魚，願者上鉤。也有人撒網捕捉螃蟹，記得好友的洋老公喜歡租船海釣，曾釣到特大號魚，得到一台四十吋電視機的大獎。我看過一則視頻記錄東南亞某地居民的釣魚方式，是把大寶特瓶從瓶底剪開倒置，加點麵粉當餌後放進網底，沉入水中，魚兒聞香而來，因為不會倒退，只有任人活捉。

碼頭上有現成的桌椅供人休息，愛拚三鐵的兒子看著遠處的碼頭說，以當時華氏五十度的溫度，他相信可以很輕鬆地游過去。我問他不覺得累嗎？他說他喜歡挑戰，就這樣，我們母子天南地北地聊天。

看看時間，已近中午十二時，我們轉移陣地到白石鎮（White Stone）一家中式自助餐廳，坐在二樓靠窗的位置，憑窗遠眺，滿目變色樹葉的秋景，層林盡染，映入眼底，很是賞心悅目。餐廳十分寬敞明亮，看起來乾淨衛生，所有不含酒精的飲料都是免費，熱食主要菜系有粵菜、川菜、海鮮，市面常見的廣式點心這裡都有，比如蝦餃、燒賣、雞爪、小排骨；冷食主要就是壽司、生魚片，還有夫妻肺片、成都涼麵和涼粉。

餐廳提供的湯類也不少，從養生的花旗參烏雞湯到廣東甜湯都有。以前來吃晚餐，鐵板燒的攤位是現點現做，另外限量供應北京烤鴨，只是需要排隊。帶孩子的話，還有現做的棉花糖和巧克力噴泉。周間午餐兩個成年人一共稅前六十四元，還不需要給小費。

雖說老人食不宜過飽，但能跟偷得浮生半日閒的兒子一邊享受美食，一邊談心，偶一為之又何妨？