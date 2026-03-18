石山上的石雕。（圖／作者李嘉音提供）

女兒的夫家遠在喬治亞州 ，而我們定居於加州矽谷（Silicon Valley），這一東一西的距離，讓見面成了難得的遠征。去年感恩節，應女兒之邀飛往美東，一來探親，二來探望行動不便的親家公。對於喬治亞州，我的印象是一片空白，既不知地理方位，更不知物產特色。

「這裡有什麼好逛的嗎？」我隨口問道。女兒語帶玄機地笑著說：「有啊，妳知道那群『打輸的總統』也有一座雕刻山嗎？」這話聽得我興致勃勃，於是請女兒務必帶我前去一探究竟。

說起美國赫赫有名的「總統山」，大家腦海中浮現的定是南達科他州的拉什莫爾山（Mount Rushmore）上，華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福四位偉人，甚至在電影「國家寶藏2」（National Treasure: Book of Secrets）的渲染下，更增添了神祕色彩。

然而，在遙遠的東南方，竟也藏著另一座領袖山。更鮮為人知的是，這南北兩座巨石像，其實出自同一名雕塑家——博格勒姆（Gutzon Borglum）之手。在喬治亞州的石山（Stone Mountain），記錄著南軍領袖的壯志未酬；兩座相隔千里的花崗岩山頭，彷彿在歷史的漫長沉默中，隔空進行著一場跨越時空的感應。

公園內有一個紀念館，講述南北戰爭，無奈我們去時聯邦政府關門，所以不得其門而入。女兒攙扶著我搭乘纜車，冉冉地登上山頂，途中可以很清楚地看見三位領袖騎馬的雕像。據說原先是要在巨石上面雕成萬馬奔騰，無奈資金不足，最後只有三位領袖及他們的坐騎。走近石山，我感受到的是一種被迫的承載，這裡的雕刻並非純粹的藝術，更像是一段戰敗後仍不肯放下的驕傲。

這對博格勒姆而言，亦是一段充滿遺憾的往事。他曾在此投入滿腔熱血，卻捲入了政治委員會、資金糾葛與意識形態的泥淖，甚至背負著三K黨的陰影。最終，他帶著憤怒與未竟之志離去。後來，人們炸毀了他已完成的部分，試圖抹去那段挫敗的痕跡。對這座山來說，這些雕像更像是一道尚未癒合的傷口，至今仍引發爭論。

與此同時，博格勒姆在北方的拉什莫爾山找到了重生的機會。那裡的風清朗而自由，四張巨大的臉孔在山嵐中逐漸成形，象徵著國家的擴張、統一與理想。在那裡，博格勒姆不必再迎合狹隘的政治敘事，他將餘生的十四年都獻給了這座山，在風雨與落石之間，用石頭講述著他心中的理想。拉什莫爾山成了他最完整的心血，也成了救贖。

一邊是傷口，一邊是願景。石山承載了分裂與矛盾的痛，成為南方歷史的註腳；而總統山則承載了對未來的想望。

兩座山的命運截然不同，卻緊緊連繫在博格勒姆的生命裡。他在石山的失落，成了拉什莫爾山的起點。一座山刻下了他的遺憾，另一座山則成就了他的不朽。

夜色漸沉，風仍在吹，兩座山依舊佇立在各自的土地上，默默承受著世人賦予的意義。它們將複雜的歷史與未竟的理想留給了時間，也留給了我們這些步履匆匆的過客。