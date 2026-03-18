去年六月中，我們從洛杉磯（Los Angeles）飛到瑞士 ，參加八天七夜的萊茵河河輪之旅，從瑞士的巴塞爾（Basel）到荷蘭的阿姆斯特丹（Amsterdam），行程穿越大半個歐洲。萊茵河發源於瑞士的阿爾卑斯山脈，向北流經法國、德國 、奧地利，於荷蘭流入北海。這是一條浪漫美麗的河流，沿岸風景美麗，古蹟豐富，歷史悠久，文學家朱自清就曾經寫過散文歌詠讚美萊茵河。

河輪一共有三層樓，頂樓是露天甲板，甲板上有漫步道、休閒椅、上面有遮陽棚的景觀區。我們共有一百八十五名乘客，五十五名河輪服務人員，河輪是夜間航行，不顛簸，微微搖晃正好入眠，等清晨一覺醒來，已經停泊在我們要上岸遊覽的城鎮了。河輪旅遊的最大優點，是無需更換旅館飯店，不用每天打包行李坐著遊覽車趕行程，宛如一棟移動的精緻旅館。

河輪停泊的港口，大都是我們要參訪的名勝古蹟和觀光景點，上午是導遊帶領的導覽解說，下午是自由行動。我們參訪的全是歷史底蘊深厚的古老小鎮、城堡、老城區、古教堂和夢幻般的童話小鎮；導遊都是當地人，對於當地歷史文化如數家珍。餐點多樣且精緻可口，用餐時看著玻璃外的河水和蕩漾在河中的天鵝或水鴨，一片瀲艷水光，風光旖旎。

我們到訪的景點中，除了瑞士巴塞爾以外，全部都被列為世界文化遺產，充滿了從中世紀以來的文化和歷史；我們遊覽了施派爾（Speyer）、史特拉斯堡（Strasbourg）、科布倫茲（Koblenz）、盧德斯海姆（Rudesheim），這些城鎮都有著古城和老街。我們訪問了被松樹和雲霧覆蓋著的黑森林，鬱鬱蔥蔥樹林間，山坡上散落著傳統的木造農舍，有趣的咕咕鐘就是在這裡創造出來的，我們享用了名聞遐邇、濃郁甜美的黑森林蛋糕。

河輪經過萊茵河中上游河谷，首先經過「羅蕾萊女妖」雕像的危險灣流，這是萊茵河上千古傳頌的故事，美麗的女妖以迷人的歌聲誘惑航行者，導致船難失事；德國詩人海涅的著名詩作「羅蕾萊女妖」成為德國浪漫主義文學的經典之作。兩岸層巒疊嶂的群峰，山坡上遍植葡萄園，這裡是德國葡萄酒主要的產區，山頂上豎立著中世紀雄偉的城堡，外部的城牆和堅固的防禦工事，訴說著古老的故事。

在德國的最後一站，訪問了宏偉壯麗的科隆大教堂，這座教堂花了六百年才修建完成，建築精美，高聳的雙尖塔插入天空，是世界第三高的教堂。二戰中，科隆（Cologne）遭受大轟炸，超過百分之八十的城市被毀，但是科隆大教堂卻屹立不搖，雖然被十四枚炸彈擊中，但是損失很輕微。

進入荷蘭後，遊覽了小孩堤防（Kinderdijk），這裡保留著十九座風車，作用是把運河中的水輸出到海裡。荷蘭是有名的「低地國」，低於海平面，在荷蘭看到人定勝天的毅力，和充滿智慧與海爭地的治水工程。

到了第八天，我們到達了荷蘭的阿姆斯特丹，早餐後下船，結束河輪行程，展開下一階段的旅遊。