百萬金臂
來美國南加州生活了十多年，從來沒有認真研究過每個月繳了好幾百元的健康保險到底有什麼保障，什麼PPO、HMO，再加上一大堆保險公司複雜的規則條文，常常才看了第一頁就已經眼花撩亂，乾脆直接放棄，不想再深入研究。再加上我們家的自付額度很高，除了每年去看家庭醫師、打疫苗以外，保險幾乎都沒有用上，所以保險對我們家來說，就是為了遵守規定而不得不支付的一項昂貴開銷而已。
去年十一月，我和先生在我們居住的森林湖市（Lake Forest）社區散步，看見鄰居們紛紛開始在屋裡屋外布置聖誕裝飾，歡樂又溫馨的過節氣氛十分濃厚。回家之後，先生忽然心血來潮，把塵封多年的聖誕燈拿出來，打算掛在窗外，和鄰居一起同樂。沒想到一不留神，梯子沒有站穩，他從五呎高的地方跌了下來，右手直接著地，痛苦地倒在地上大叫。
心急的我立刻拿起電話，準備撥打九一一叫救護車，先生見狀，上氣不接下氣地阻止我說：「千萬不要，我聽同事說救護車很貴，你開車載我去急診室就好，動作快一點。」我只好一手拿著手機搜尋附近的醫院在哪裡，另一手試著扶著先生的手臂，協助他站起來。無奈只要一動，他就痛到流淚，哀嚎著：「輕一點啦，我骨頭斷了，妳不能那麼用力。」
我忍不住說：「我還是叫救護車好了，貴就貴吧，不然你一直亂叫，我實在沒辦法專心開車，萬一耽誤了黃金急救時間，搞不好你的手就接不回去了。」
打了九一一，不到三分鐘，救護車和消防車就一起抵達。醫護人員向我們詢問了基本資料，拿夾板固定住先生的右手臂，並放上冰塊冰敷，接著把先生抬上擔架送進救護車，一路直奔急診室。
急診醫師先幫先生打了嗎啡和鴉片類止痛藥，照了X光，確定是右手腕橈骨遠端骨折，需要開刀。清理好傷口、固定好骨折位置後，要我們先回家，之後再去掛骨科醫師的門診。回家後，我們認真地把醫療網內的骨科醫師找了一遍，打電話詢問是否收新病人、是否接受我們的保險。找到骨科醫師後，前往門診安排手術時間，並同時掛號了術後的復健師與職能治療師。
一個月後收到了醫院帳單：救護車兩千六百元、急診兩萬兩千元、骨科手術四萬八千元；復健師與職能治療師每次三百三十元，共約十次。我們付完自付上限額的八千八百五十元之後，其餘的費用就都交由保險公司處理。
我把這次的帳單算了一算，總共將近七萬六千元，開玩笑地跟先生說：「哇，你的右手臂價值兩百多萬台幣耶，真的是名副其實的百萬金臂。」我們也慶幸自己有保險，才能負擔這麼大一筆費用，不然實在無法承受。
經過這次經驗，我對保險終於有了基本概念，知道哪一種保險對我們最有保障，也學會了如何在醫療網內尋找醫師。也期待未來能平平安安，最好不要用到太多的保險。
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