來美國南加州生活了十多年，從來沒有認真研究過每個月繳了好幾百元的健康保險 到底有什麼保障，什麼PPO、HMO，再加上一大堆保險公司複雜的規則條文，常常才看了第一頁就已經眼花撩亂，乾脆直接放棄，不想再深入研究。再加上我們家的自付額度很高，除了每年去看家庭醫師、打疫苗以外，保險幾乎都沒有用上，所以保險對我們家來說，就是為了遵守規定而不得不支付的一項昂貴開銷而已。

去年十一月，我和先生在我們居住的森林湖市（Lake Forest）社區散步，看見鄰居們紛紛開始在屋裡屋外布置聖誕裝飾，歡樂又溫馨的過節氣氛十分濃厚。回家之後，先生忽然心血來潮，把塵封多年的聖誕燈拿出來，打算掛在窗外，和鄰居一起同樂。沒想到一不留神，梯子沒有站穩，他從五呎高的地方跌了下來，右手直接著地，痛苦地倒在地上大叫。

心急的我立刻拿起電話，準備撥打九一一 叫救護車，先生見狀，上氣不接下氣地阻止我說：「千萬不要，我聽同事說救護車很貴，你開車載我去急診室就好，動作快一點。」我只好一手拿著手機搜尋附近的醫院在哪裡，另一手試著扶著先生的手臂，協助他站起來。無奈只要一動，他就痛到流淚，哀嚎著：「輕一點啦，我骨頭斷了，妳不能那麼用力。」

我忍不住說：「我還是叫救護車好了，貴就貴吧，不然你一直亂叫，我實在沒辦法專心開車，萬一耽誤了黃金急救時間，搞不好你的手就接不回去了。」

打了九一一，不到三分鐘，救護車和消防車就一起抵達。醫護人員向我們詢問了基本資料，拿夾板固定住先生的右手臂，並放上冰塊冰敷，接著把先生抬上擔架送進救護車，一路直奔急診室。

急診醫師先幫先生打了嗎啡和鴉片類止痛藥，照了X光，確定是右手腕橈骨遠端骨折，需要開刀。清理好傷口、固定好骨折位置後，要我們先回家，之後再去掛骨科醫師的門診。回家後，我們認真地把醫療網內的骨科醫師找了一遍，打電話詢問是否收新病人、是否接受我們的保險。找到骨科醫師後，前往門診安排手術時間，並同時掛號了術後的復健師與職能治療師。

一個月後收到了醫院帳單：救護車兩千六百元、急診兩萬兩千元、骨科手術四萬八千元；復健師與職能治療師每次三百三十元，共約十次。我們付完自付上限額的八千八百五十元之後，其餘的費用就都交由保險公司處理。

我把這次的帳單算了一算，總共將近七萬六千元，開玩笑地跟先生說：「哇，你的右手臂價值兩百多萬台幣耶，真的是名副其實的百萬金臂。」我們也慶幸自己有保險，才能負擔這麼大一筆費用，不然實在無法承受。

經過這次經驗，我對保險終於有了基本概念，知道哪一種保險對我們最有保障，也學會了如何在醫療網內尋找醫師。也期待未來能平平安安，最好不要用到太多的保險。