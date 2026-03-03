十年前，我第一次踏出國門自助旅行，就選擇了土耳其 。這個橫跨歐亞的國度，不僅擁有豐富的自然景觀與人文遺產，更讓我驚喜的是，這裡的住宿和交通都比歐洲便利許多——不需要提前預訂，隨時都能找到合適的住處和出租車 ，讓旅行變得輕鬆自在。

我們從伊斯坦堡（Istanbul）出發，沿著海岸線一路向南，先後邂逅了黑海、愛琴海與地中海。伊斯坦堡古蹟遍布，氣候宜人，而愈往南行，天氣愈發溫暖。抵達地中海畔的費錫耶（Fethiye）時，我們原本只打算在海邊隨意走走，卻遇上一名會說中文的當地導遊，熱情地向我們推銷兩日遊行程。他操著不太流利的中文，手舞足蹈地強調：「如果不去玩跳傘，從空中俯瞰地中海，你們就算白來了。」這個項目原本不在計畫中，但看他賣力解說的模樣，我們心動了，每人交了一百六十美元報名。沒想到，他竟成了我們旅途中所遇的第一個騙子，不過，這個騙子實在讓人氣不起來。

第一天是「跳海」活動，接駁車準時抵達，將我們送到一片澄澈如玉的海域。海水湛藍見底，鵝卵石與水草清晰可見，小船彷彿懸浮於空中，與之前所見愛琴海部分區域的雜亂相比，這裡簡直是人間仙境。船上遊客紛紛躍入海中暢游，一個小男孩起初嚇得大叫，在母親的鼓勵下，也勇敢地跳下水嬉戲。

我們在岸邊玩水時，拿出從中國帶的水槍，當地遊客看得目瞪口呆，一副大開眼界的樣子，還禮貌地排隊借用我們的水槍玩。晚上回到住處，大家都覺得這兩日遊實在太值得了，滿心期待第二天的跳傘。

然而第二天，我們怎麼也聯繫不上那名導遊，打了無數通電話都沒人接聽，整整一天行程就這樣被耽誤了。想到可能被騙，我氣憤不已，打車去警局報案，誰知匆忙間竟把手機落在了出租車上。沒想到，警察幫忙打了一通電話，隔天一早，那名導遊居然回來接我們了，他一路上不停解釋前一天失聯的原因。我心中納悶：既然有心騙人，為什麼還留下真實電話號碼？

經歷一番波折，我們終於抵達山頂。教練帶著我在藍天碧海間翺翔，地中海如一塊巨大的藍寶石在腳下閃爍，風在耳邊輕吟，那一刻的美景令我終生難忘。下山後，教練還送我一盒無花果。童年時，家裡也曾種過無花果樹，那熟悉的味道幾十年未曾嘗過，竟在異國他鄉重新邂逅。

旅程最後一天，我身上只剩一百元現金，準備打車去機場，卻又遇上一個「騙子」司機。這個滿臉鬍子的小夥子才停穩車，我家孩子就蹦跳著下了車，我在後座掏錢遞給他，他看了一眼說：「二十，剛好。」

我頓時愣住：我給的到底是一百還是二十？正遲疑時，女兒突然敲打車窗，指著駕駛座旁的儲物格喊道：「媽媽，他把妳的錢藏在那裡了。」

司機雖聽不懂中文，但看到女兒的動作，臉一下子紅了起來。他顯然心虛，慌忙把藏起來的鈔票取出，找還給我們。

兩次「被騙」，卻都沒有真正損失。土耳其的騙子，似乎總缺了那麼點專業，反而透出幾分笨拙的可愛，若真要給騙子分等級，他們恐怕只能算是剛入門的學徒吧。我的手機一直保持暢通卻無人接聽，或許因為當時當地人還不習慣使用智能手機——那時在土耳其，不少人仍用老式翻蓋手機。我始終相信，即便有人撿到我的手機，也會想辦法歸還。而那兩名「騙子」，大概也並非真心行騙，只是一時動了歪念頭，被人一點破，便立刻改過。