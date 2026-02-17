去年歲末年終佳節，自外地返回德州 的兒子們成了家中的主角，太座鎮日圍著他們轉。放假時與堂弟一家和周遭友人的聚會派對，全家去光臨不同菜系的餐館打牙祭，偶爾還去商場應景採購一番，一直忙到新年伊始，兒子們都回歸到原來的「建制」，偌大的家中又剩下太座和我兩個人的空巢模樣，這才驚覺北美大地的「年假」總算徹底結束了，一切歸於常態。

為了犒賞太座這段時間的劬勞，我特別選擇了一個周末，和她來場午餐約會，還順道經過太座特別鍾情的Crate & Barrel的門市部。

這間Crate & Barrel是一棟典雅的白色雙層建築，一樓空間陳列了琳瑯滿目的餐廚用品，二樓則展示了沙發、桌椅、床架、櫃子、被套床單等。每次太座一進去就要逛個大半天，東瞧瞧西摸摸，尤其流連在一樓精美餐廚用品的物架上，恨不得將它們全部都打包回府，我總嘲笑她從小一定就很沉醉於玩扮家家酒。每次相隨，我也觀察到許多父親和男孩們，也和我一樣無所事事，倍感無聊，他們臉上還流露出不耐煩的表情。

不過，這次的暮冬走訪對我而言卻格外不同，一進入賣場，就看到一張充滿中國元素，且以大紅色系為主的餐桌擺設，還有一張為促銷而特製的馬年海報，海報上明顯可見紅色的馬身舉起前腿，騰空飛躍，一股躍馬中原的豪壯氣勢。

縱然我們身居異國，且大多與原生家庭的親人分離，加上農曆新年並不是美國的官方假日，所以要能在除夕夜吃上團圓飯的機會不大，但是我們也想方設法，利用最接近農曆春節 的周末時分舉行派對小聚一番，既讓後輩知悉華夏農曆新年的傳統，也聊慰思鄉之情。而這張馬年海報上寫的「舉辦一場熱鬧非凡的農曆新年派對，迎接好運吧」，正是這種「改良式」迎新年的生活寫照。

賣場精心設計的紅色馬年海報和相對應的餐具擺設，彰顯了美國主流社會對華裔和亞裔 群體經濟能力的重視，也順便沾沾喜氣、刺激買氣，絕對是好事一樁。