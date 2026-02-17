我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

馬年吉祥

劉良昇
聽新聞
test
0:00 /0:00

去年歲末年終佳節，自外地返回德州的兒子們成了家中的主角，太座鎮日圍著他們轉。放假時與堂弟一家和周遭友人的聚會派對，全家去光臨不同菜系的餐館打牙祭，偶爾還去商場應景採購一番，一直忙到新年伊始，兒子們都回歸到原來的「建制」，偌大的家中又剩下太座和我兩個人的空巢模樣，這才驚覺北美大地的「年假」總算徹底結束了，一切歸於常態。

為了犒賞太座這段時間的劬勞，我特別選擇了一個周末，和她來場午餐約會，還順道經過太座特別鍾情的Crate & Barrel的門市部。

這間Crate & Barrel是一棟典雅的白色雙層建築，一樓空間陳列了琳瑯滿目的餐廚用品，二樓則展示了沙發、桌椅、床架、櫃子、被套床單等。每次太座一進去就要逛個大半天，東瞧瞧西摸摸，尤其流連在一樓精美餐廚用品的物架上，恨不得將它們全部都打包回府，我總嘲笑她從小一定就很沉醉於玩扮家家酒。每次相隨，我也觀察到許多父親和男孩們，也和我一樣無所事事，倍感無聊，他們臉上還流露出不耐煩的表情。

不過，這次的暮冬走訪對我而言卻格外不同，一進入賣場，就看到一張充滿中國元素，且以大紅色系為主的餐桌擺設，還有一張為促銷而特製的馬年海報，海報上明顯可見紅色的馬身舉起前腿，騰空飛躍，一股躍馬中原的豪壯氣勢。

縱然我們身居異國，且大多與原生家庭的親人分離，加上農曆新年並不是美國的官方假日，所以要能在除夕夜吃上團圓飯的機會不大，但是我們也想方設法，利用最接近農曆春節的周末時分舉行派對小聚一番，既讓後輩知悉華夏農曆新年的傳統，也聊慰思鄉之情。而這張馬年海報上寫的「舉辦一場熱鬧非凡的農曆新年派對，迎接好運吧」，正是這種「改良式」迎新年的生活寫照。

賣場精心設計的紅色馬年海報和相對應的餐具擺設，彰顯了美國主流社會對華裔和亞裔群體經濟能力的重視，也順便沾沾喜氣、刺激買氣，絕對是好事一樁。

世報陪您半世紀

亞裔 德州 春節

上一則

台新創投老總林宇聲讀「旅行在樹梢」 剖析新創英雄之旅

延伸閱讀

新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」

新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」
今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異
派對活動減7成 美年輕世代擁抱健康「日間生活」

派對活動減7成 美年輕世代擁抱健康「日間生活」
燃亮華埠 芝市長攜華社迎馬年：亞裔不可或缺

燃亮華埠 芝市長攜華社迎馬年：亞裔不可或缺

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

自願的歸途

2026-02-12 01:00

老伴又惱又笑

2026-02-14 01:00

便當不了情

2026-02-14 01:00

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀