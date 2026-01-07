我住在康乃狄克州 哈特福德（Hartford of Connecticut）南溫莎居住區，房屋外緊靠窗戶下面有一個小花台，上面栽種著牡丹、草芙蓉等花卉。

經過修剪、除草、鬆土等管理，這些花草都長得很好，但我總覺得美中不足。主要是因為花台所用石料大小不等，砌得也很不規則，有些地方看起來還像是快要垮塌了的樣子，花台的殘破與美麗的花草顯得很不協調。

為了使花台與花草協調一致，美觀好看，我們決定對花台進行整理改造，並加以裝飾美化。

首先是重建花台，如此一來便需準備石材。康州是個多石的州，石料來源豐富，但要選擇大小形狀都適合的材料，就不那麼容易了。我決定先就地取材，在附近的草坪和樹叢裡尋找合適的石塊，這樣尋來找去，好容易湊合了一部分，但還是不夠。我又到更遠一些的地方去物色，石頭是不少，但適合的不多，勉強找到一些，積少成多。後來又去草坪外面的河邊上搬了幾個像樣的石塊過來，加上原來的部分，材料就準備得差不多了。

第二個步驟是重建新花台。先將原花台全部拆掉，外緣部分用較方正的石材一塊一塊地向上砌，裡面就用一般的石頭或碎石填充。這樣堆砌起來，外面美觀好看，且堅實牢固，又能節省石材。這過程耗費了好幾天，才將新的石台砌好，之後又用了一些時間整理成新樣式。

接著是重栽花草。原來的牡丹、草芙蓉仍保留，又增植了指甲花、玉簪花和香草等花卉，並種植了兩株薔薇和兩株玫瑰。

美化新花台也費了一番功夫。我們從超市買回幾大袋紅色木屑，將其鋪在花台表面。如此一來，紅色的木屑與改砌後的新花台、經過修剪重栽的花草顯得統一協調，視覺上煥然一新。

最後是對花台外面的大草坪進行改造翻新，將原有的枯黃草苗全部鏟除，重新種上新的花草和灌木小樹。房屋周邊和花台附近的樹林也進行了整理，對纏繞在樹幹上的藤條予以清除，從花台、房屋牆面到樹林，所有元素相互映襯，組成協調美觀的新畫面。

居住在這樣美好的環境裡，怎能不感覺舒適平安呢？全家人安居在這綠色美好的宅第裡，我更深刻體會到：勞動創造世界，勞動也創造美感。