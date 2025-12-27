我的頻道

旅遊的樂趣之一，是參觀當地的文化建築。教堂、寺院與博物館，往往是最具代表性的景點，能讓我們深入了解目的地的歷史與藝術。

今年初夏，我有機會到歐洲自由行，參觀了巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral），以及荷蘭、德國、比利時、瑞士等地的大小教堂，這些教堂建築風格各異、歷史悠久，令人印象深刻。導遊曾說，在歐洲城鎮中，教堂往往是最容易辨識的地標，因為高聳的尖塔總是引人注目。教堂通常對外開放，免費參觀，是了解當地文化的絕佳窗口。

其中，瑞士伯恩大教堂（Bern Cathedral）的精緻雕刻與宏偉設計令人讚嘆。教堂內部空間高敞寬闊，祭壇莊嚴，讓人自然產生謙卑之感。即使不是教徒，在教堂中靜坐片刻，也能感受到難得的寧靜與安定。

回到洛杉磯（Los Angeles）後，我想起年初曾參觀哈仙達岡（Hacienda Heights）的西來寺。這座寺院規模宏大，建築風格典雅，充滿東方文化特色。趁著歐洲之行餘興未盡，我再次前往西來寺，希望比對一下不同文化建築的感受。

西來寺位於山上，寺門開放，歡迎所有人參觀。拾級而上，進入前庭，映入眼簾的是氣勢磅礴的大雄寶殿：朱紅圓柱、金色屋頂、雕梁畫棟，與歐洲教堂的尖塔設計各具特色，卻同樣令人肅然起敬。進入殿堂後，三尊佛像端坐堂前，四周牆壁鑲滿精緻佛像，讓人自然感受到心靈的平靜與安寧。

寺內除了宗教空間，還設有文物藝術展館與齋菜餐廳，讓參觀者在精神與身體上都獲得滿足。

這次旅程讓我深刻體會到，教堂與寺院不僅是宗教場所，更是文化與藝術的結晶。參觀這些建築，不論身在何處，都能感受到人類對美與心靈的追求。旅遊若能融入這樣的文化探索，將更添意義與深度。

