以前常聽老人們說，富要過三代，才知道什麼叫做穿衣吃飯。穿衣吃飯是每個人的基本需求，「吃飯」或許不必見諸於大眾，但是「穿衣」就人人皆得以視之。高人一等的衣著品味，事實上並不全取決於財力是否雄厚，頸上一方輕柔飄逸的絲巾，腰間一條俊秀灑脫的彩帶，即便是一身簡樸的衣裙，也足以令人眼睛為之一亮。

我常跟隨先生進出米蘭（Milan），街頭上的行人往來不絕，時見俊男美女穿梭其中，他們個個器宇軒昂，或婀娜多姿，那滿身亮麗的服飾，亦每每令我驚艷，總在擦身而過之後，仍忍不住想再回頭多望幾眼。

義大利 男人多喜穿著緊身衣物，雪白筆挺的襯衫，窄直裹腿的長褲，足蹬一雙黑亮的尖頭鞋，昂首闊步，走起路來虎虎生風，那全身散發出的朝氣，常使我感受到生命的活力。

義大利女人總是知道如何妝扮自己，剪裁合宜的衣服，恰如其分的飾品，在她們的身上美感盡現；再看那綴著荷葉邊的袖口柔細輕盈，飄逸的長裙不時迎風起舞，女性特有的嬌嫩與嫵媚，總是一再使人難以抗拒。

迎面又走來一群年輕女孩，她們有人身著色彩鮮艷奪目的洋裝，彷彿是跳動中的音符；也有人穿著喇叭褲，一步一甩中充滿了豪氣，如同勝利歸來的鬥士。看著神采飛揚的她們，我不禁懷念起自己的年輕歲月，年輕真好，穿什麼都好看。

時尚活躣在米蘭的大街小巷裡，也呈現在無所不在的櫥窗內。我喜見炎炎夏日裡的櫥窗，那一片嫩綠與粉紅，使我打由心底感覺到清涼；我也喜見嚴冬大雪紛飛旁的櫥窗內，那絨毛一身的擺設，足能夠使我感受被呵護的溫暖。

高雅宜人的氣質本非天生，唯讀書與內涵能以致之；時尚穿不出氣質，而氣質本身就是最美的時尚，是不是？