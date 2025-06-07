談起白內障，就令人心悚。說是年紀大了，眼睛裡面的水晶體變得混濁而視物模糊，要改善這種情況，就要施手術。

以前我常為自己的視力而自豪，沒想到五年前在紐約（New York）華埠 一次眼科檢查，醫師說我的右眼開始有白內障了。心裡一怔，擔心的事成了真，只好連忙尋找相關資料。有的說白內障就像黑髮變白髮，是必然現象，用鵝不食草填塞在耳孔裡可治翳，我於是在中藥鋪裡買了二兩回來，用小紗布包著塞在耳孔裡。同時，為了就醫離家近，我也把眼科檢查轉到布碌侖（Brooklyn）的診所，每次檢査時，醫生總說白內障已成熟，該做手術了，看來我的中藥試驗沒有效果。

要不要動手術？不少耆老施了白內障手術後都安全無恙，我的一名親人在三年前雙眼施了手術後，眼鏡不用戴了，還能拿著報紙躺在沙發上悠哉悠哉地看。經過再三考慮，我還是決定要動手術，讓自己之後還能寫些文章，有點精神寄託。

目前，白內障手術主要有兩種，一是用手術除去渾濁的水晶體，再換上人工的，二是用雷射。究竟哪一種較好呢？ 第一種手術時間長一些，而手術費一般保險 公司全包；第二種手術時間較短，安全度高些，但要收一筆費用。在兒女們的支持鼓勵下，我決定選用雷射手術。按眼科醫生吩咐，術前要到家庭醫生那裡體檢（抽血及心臟檢査），然後確定施術日期，手術地點是在眼科醫院，醫院有專車接送。

施術那天，我進入眼科醫院，先是檢查證件，之後再接受一次體檢，接著進入另一室測心電圖，隨後在手掌背部打止痛麻醉針；再等一會兒，就為我戴上氧氣管，進入手術室。我仰臥在手術床上，頭部被帶子固定，雷射機器罩住施術的右眼，雷射機啟動後，我感到眼前出現許多紅雲，之後紅雲逐漸減少至不見，第一階段的手術就完成了。接著我被送到另一張手術床上，同樣固定住頭部，用機罩住右眼，啟動機器後，我感到像是有水幫眼睛沐浴一樣，很舒適，飄飄然像夢遊太虛。只一剎那，機器停止動作，醫務助手為我用一塊眼鏡的鏡片將右眼蓋好，手術到此宣吿完成。

從早上七時到下午五時，我和陪伴者沒吃過東西和喝過一點水，但心情舒暢，因為手術順利。翌日，往診所複查時，一睜開施手術的右眼，看東西格外明亮。三個星期後再檢查，醫生說：「你的眼睛原有青光眼，手術以後，不必再滴青光眼的藥水了。」

在確定做白內障手術時，我一直擔心若手術出錯，會成了「獨眼龍」；現在可好了，我又能輕鬆看報和寫文章了。