先生和我參加了一個為期十四天的紐澳郵輪 之旅，在這趟旅程中，我們認識了詹姆士先生和他的太太戴安娜女士。

第一次見到他們，是在船上一個正式餐廳裡吃晚餐的時候，他們正巧被侍者安排和我們比鄰而座。一陣禮貌寒暄之後，我們發現戴安娜和我家老爺都是從美國國立衛生研究院（NIH, National Institute of Health）退休 的，雖然彼此不在同一園區，但工作性質相近。詹姆士看他太太和我家先生聊得這麼熱絡，也開始和我說起他退休前，在德州 儀器公司（TI, Texas Instruments Incorporated）設計電腦軟體的工作。當我告訴坐在左手邊的詹姆士，我左耳有點重聽之後，他趕緊往我身旁一靠，接著滿臉笑容跟我說，下次他一定會記得坐在我的右邊。

第二次見到詹姆士，是我和一群對星象有興趣的船友們，齊聚在船上最頂層的陽台上看星星的時候。晚到來的他，在黑呼呼一片人影中，竟然一眼看到我，熱情地和我打招呼。

幾個觀星夜晚下來，讓從來沒觀察過星象的我，漸漸地能在滿天星斗中指出木星、金星、土星和那顆顏色微紅的火星。在觀察位於銀河系南端的南十字星座（Southern Cross）的同時，我也學到一些和南、北半球星座相關的知識。在熱心的詹姆士細心解釋下，他也教會我如何照出更好的星空照片。

旅程將結束的前一天晚上，當我和先生在七樓大餐廳用餐時，只見詹姆士帶著太太滿臉笑容地奔向我們，他說他要表演兩個撲克牌把戲給我看。第一個把戲在第一次沒成功後，他急著說要重來，幸好第二次成功了，他高興得不得了；第二個把戲一舉成功，他更是笑得滿臉開花似的。最後，我們四個人開心地吃完晚飯，互道珍重。

「人生何處不相逢，相逢何必曾相識」，在短短的十四天紐澳郵輪之旅，讓我們很高興能認識時時面帶笑容、熱心助人的詹姆士先生和他的另一半戴安娜女士。我衷心感謝上蒼賜給我們的緣分和福氣。