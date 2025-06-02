歐洲有源遠流長的歷史和深厚的文化積澱，有虹若星辰的大師和輝煌的藝術殿堂，而我久盼的西歐之旅終於成真。

我們隨歐洲旅遊團飛抵荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam），它是著名的運河和鬱金香之都，其運河長一百公里以上，經過約九十個島嶼、逾千座橋梁，市內河渠交錯狀如蛛網，有北方威尼斯之稱，是世界級觀光 城市。

首先遊覽了水壩廣場（Dam Square），阿姆斯特丹王宮（Royal Palace of Amsterdam）、國家紀念碑（Nationaal Monument）和著名的杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds Amsterdam）等景點全雲集在廣場周邊。不少街頭藝術家和嬉皮以及各地的觀光客都穿梭其間，熱鬧非凡。

廣場正中央的國家紀念碑是為了告慰在二戰中犧性的荷蘭將士們的靈魂而建，而坐落在廣場的阿姆斯特丹王宮外觀壯觀典雅，內部富麗堂皇，王宮的七個門象徵著對荷蘭獨立起著關鍵性作用的七個省，這裡也因曾舉行過國王的加冕典禮而聞名。

到荷蘭一定要體驗漫遊運河，我們登上特製的玻璃船徜徉在阿姆斯特丹運河區，她是城市代表性的街景區，在運河兩旁布滿了爭奇鬥艷的運河屋，它們色彩鮮艷，造型有漏斗型、梯型、三角型等，屋前的花台鮮花綻放，絢麗多彩。運河區展示了荷蘭人卓有成效的治水專業和市民群策群力的熱忱，被聯合國列入世界文化遺產。

再前往贊瑟斯漢斯風車村（Zaanse Schans），傳統的風車一字排開，彷彿走入十八世紀的荷蘭鄉村。聽說風車也是有語言的，當呈現十字，表示在短暫休息，X形則代表長時間休息。這個風車村和在鹿特丹（Rotterdam）近旁的「小孩堤防（Kinderdijk）」，並列為荷蘭兩大風車景點。

小孩堤防象徵荷蘭人民與海爭地的歷史，十九個風車用來排水，將遊田變為可耕田，在一九九七年被列入世界文化遺產。我們隨後參觀了製作形式各異、精巧美觀的木屐工廠，以及生產各色品種的起士工廠。

接著前往德國 科隆（Cologne）參觀科隆大教堂（Cologne Cathedral），這座天主教教堂始建於一二四八年，期間幾經波折，直至一八八○年才峻工，是哥特建築的典範。內部有高大的古柱、彩色的玻璃窗、精緻的雕像和繪畫，中央的雙尖頂直刺蒼穹，象徵人與上帝溝通的渴望，吸引無數朝拜者前往。大教堂的外表顯得有點灰暗，但進入夜晚在燈光輝映下則顯得熠熠生輝、燦爛奪目。

繼而駛往新天鵝堡（Neuschwanstein Castle），她是十九世紀的晚期建築，至今已有百年多的歷史。這座華麗的城堡坐落在萊茵河旁，深受遊客的喜愛。在迪士尼 樂園中的睡美人城堡就是以這座城堡作為原型的。

萊茵河（Rhein）發源於瑞士的阿爾卑斯山區，途經奧地利、德國、法國，最後於荷蘭注入北海，是一條歐洲的國際河流，也是世界上最繁忙的河道之一。我們乘船在萊茵河上，邊喝著德國黑啤酒邊欣賞美麗如畫的中世紀景色，河岸教堂和建築矗立，還有遍植的葡萄園，船上還可遠眺聳立在山坡上的城堡，讓人猶如在仙境中遨遊。

晚餐在餐廳品嘗了傳統的德國豬腳，皮脆肉嫩多汁，十分可口。我還購買了有名的咕咕鐘，定時會發出聲響、裡面的頑童還會跳出來舞動，至今仍掛在家中客廳。這趟旅程盡覽美景又嘗美食，真是歡愉暢心。