二○二四年四月，老公和我從美國喬治亞州 （Georgia）飛往歐洲南部，第一站是斯洛維尼亞（Slovenia）──一個藏身阿爾卑斯山脈峽谷、如夢幻畫卷般展開的小國。

經過十幾個小時的長途飛行，我們降落在盧布雅納機場（Ljubljana Airport）。走出機艙時，不禁對眼前的小巧機場睜大了眼，白色牆壁乾淨得發亮，老公深吸一口氣，忍不住說：「這邊的空氣清新得像剛從阿爾卑斯山吹下來。」

正當我們四處張望，一名穿著制服的女士笑容可掬地走過來，用流利的英文問我們需不需要幫忙，她像老朋友般細心指導我們如何搭計程車去旅館。第一次踏足南歐，這座小巧的機場就像一場溫柔的開場，為我們的旅程揭開了新奇的序幕。

機場距離我們預訂的飯店，車程二十分鐘，計程車司機是個熱情大叔，開口便是滿滿的斯洛維尼亞語，發音充滿濃濃的捲舌音。雖然聽不太懂，但憑著直覺和語氣和他對話。我靠著窗，享受沿途鄉村景色，美得像畫：綠油油的田野、遠處阿爾卑斯山的山巒、點綴著紅瓦小屋的村落，讓我驚呼連連。我興奮地跟老公說：「你看這景色，鄉村版的明信片啊！我還以為只會在電影裡看到。」

抵達飯店，第一眼就被外觀震撼了，這也太時尚了吧？這棟建築完全不是我預想中的歐洲鄉村風，而是呈現黑白灰色調，玻璃帷幕閃閃發亮，室內透著現代感十足的燈光，進入大廳後，櫃台小哥出現了，笑容溫暖得像陽光，穿著剪裁合身的西裝，這名帥哥不僅長得好看，還超有禮貌。他先是微笑著用流利的英文歡迎我們，然後親切地幫忙搬行李，還詳細介紹了飯店設施。

經過一夜安穩的睡眠，第二天清晨在飯店餐廳迎接美好一天，土耳其 風味的餐點琳瑯滿目，用餐時，客人都輕聲細語，營造出一片寧靜的氛圍。橄欖、羊奶酪和蜂蜜薄餅讓味蕾驚艷，老公咬下一口土耳其經典的芝麻圈麵包（simit），瞬間睜大了眼睛：「這麵包也太好吃了，咬下去時外皮酥脆內裡柔軟，有一股甜鹹交織的芝麻焦香味道。」配上服務生為我們手作沖泡的土耳其咖啡，溫暖了整個早晨。

當我們吃完早餐，準備前往機場，帥哥服務員仔細地從谷歌 地圖上查找去機場的路線，並詳細告訴我們：「你們可以從酒店出發，沿著路邊走大約二十分鐘，就會看到一輛大巴，車身上有明顯的字樣『機場大巴』。招手攔下來，它會把你們送到機場。」

照著服務員的指點，我們順利坐上了大巴，享受著沿途的風景和舒適的座位。約三十分鐘後，我們到達了機場跟台灣飛過來的友人和旅行團會合，一起參加接下來十二天的巴爾幹半島四國的旅遊，包括斯洛維尼亞、克羅埃西亞（Croatia）、蒙特內哥羅（Montenegro）、波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），我對老公說：「如果斯洛維尼亞的第一天就這麼美好顺利，那接下來的旅程會更精彩。」