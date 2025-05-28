衆所周知，國畫的技巧之一是懂得留白，尤其是潑墨山水畫，而人生也是如此。

我在北加州矽谷 的聖荷西（San Jose）工作了三十六年，之前的工作要求每天都要在公司的網路行事曆（Outlook）填寫工作計劃。老闆隨時都能看到員工的工作行程，近幾年可以在家遠距上班，這個網路行事曆也成為重要的通訊工具。

即便現在已經退休了，但三十六年來的習慣已經根深柢固，我每日一早開啓電腦，忙碌也充實地度過一天。而人類是習慣性的動物，潛意識往往會變成下意識的行為，而且還會走火入魔。

我一直以來，除了工作上的網路日曆，住在北加 州矽谷的桑尼韋爾（Sunnyvale）市，也有一個蘋果平板電腦 （ iPad )，每天記著該做的事情。這個日曆可以追溯到一年之內的所有紀錄。我每天都記錄健走時間、澆花木的提醒、看醫生的時間、菜市場和餐廳的外賣宅配、親戚的生日，往往填滿了日曆。

很多都是例行的事情，實在不需要記在日曆上，每每看到日曆上的滿滿記事，心情會有壓力，跟朋友訴苦，她們建議我，要替自己的生活方式留白，無所事事，也是一種確幸。這個醍醐灌頂的勸告，給我很大的力量，可不是嗎？為什麼一定要安排這麼多事情？更何況有些事情是可有可無的瑣碎小事。

因為高齡化的普及，網路平台常常看到種種高齡者養生保健的建議，除了飲食，更多的是心理層面的良言，包括擴大人際關係、多加入群組活動、參加群組旅遊團。更有甚者，強調缺乏群體聚集的害處，有時候令我感到不安，因為我不是喜歡群聚的人，但是想起居住在台灣新竹縣的父母都不是群聚的信徒，依舊享高壽，內心就平穩下來了。

替自己的生活留白，也是依照一個電影明星在網路上的建議：「過了六十五歲，要開始不合群。」 斷捨離的觀念，也適用於與他人相處的方式。 到了老年要注意給自己留白，留給自己獨處的時間。我生性孤獨，而且享受這種生活，偶爾會感到孤單，就在平板電腦上，寫文章排遣一番。