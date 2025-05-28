大霧山（Great Smoky Mountains）是全美訪客最多的國家公園，它橫跨田納西州 （Tennessee）與北卡羅來納州 （North Carolina），擁有豐富的自然生態與壯麗景色，是登山與觀光 的絕佳去處。

大霧山裡有無數條登山健行步道，某一天老姊、小妹與我選了熱門的明礬洞步道（Alum Cave Trail）。這步道有三個引人的景點：拱門岩（Arch Rock）、明礬洞斷崖（Alum Cave Bluff）、勒康特山（Mt. LeConte）。沿著四四一號公路向南駛，一路上景色優美，不遠處的峰頂山霧茫茫，山嵐瀰漫，凝聚又飄移，變化無窮，不愧是大霧之山。

我們的目標是明礬洞斷崖，行有餘力再攻向勒康特山。踏上征途，步道沿途有不少健行客，有男女老少，有攜家帶眷，一副全家出遊的和樂景象。步道寬敞，兩側溪流交錯，各式小橋點綴其間，流水層疊成清幽的景致，令人心曠神怡。

一路走走停停，談笑風生，很悠哉地抵達拱門岩。這是一座曲型小山頭，並有天然形成的山洞貫穿山基，人造的石梯導引遊客上上下下，巧奪天工；不少遊人在此留下人與奇石巨岩的合影。

繼續向上攀登，陡度明顯增加，每個人的體力也出現了明顯差異。所幸步道行走安全，沒有叉路，目標又明確，每人就依自己的體能安步當車。逾兩小時，先後抵達海拔四千九百五十英尺的明礬洞斷崖。這是一個巨型的洞穴崖，崖高八十英尺，長逾一百五十英尺，腹地寬裕，真是一座奇偉巨大的天然洞穴。此處是多數健行者的目的地，多人在此補充體力、休息照相、眺覽遠景，隨後即返程下山。

小作休憩後，老姊與小妹準備下山，我則想繼續直攻勒康特山，三人約定下午三時四十五分在停車場集合。時間有限，我深知無法抵達勒康特山，便將下午二時三十分設為折返點，為自己留下七十五分鐘返回。

再上征途，步道變窄，景物更原始，某些路段必須貼著岩壁，山水濕淋淋，還有人工釘在岩壁上的細鐵線當做扶手。人煙稀疏，有很長一段距離不聞人聲，我成了山野中的孤寂勇者，獨行獨思，惟自然伴我前行。山霧輕拂，帶來一絲涼意，耳邊只有風聲和腳步聲，彷彿與自然融為一體，心也隨之沉靜下來。

下午二時三十分，我準時向山下快步前行，掌握好速度與節奏，我一路「超車」不少慢行者。最後，我與兩名年輕且全副健行裝備的女孩結伴同行，三人沒有交談，自然形成默契，以穩定的步伐向前疾行，享受「棋逢對手」的快感，也讓我感受到人與人之間無需言語的信任與支持。

終於，在拱門岩之前，我趕上了老姊，隨後也追到了小妹，也就放慢了腳步，脫離了「快速部隊三人組」，默默地目送兩名年輕女孩繼續快速前行。緩步徐行，山林的氣味更加濃郁，水流的聲音清脆悅耳，泥土的氣息撲面而來，偶爾與小妹拌嘴，更添旅途的趣味。老姊走走停停，堅持到底，在下午四時十分終於拄著拐杖抵達停車場，她全身痠痛，行走近兩萬步，創下她本人的紀錄。

這趟大霧山健行，享受了自然的壯麗與靜謐，更有獨行時光、與家人同行、與陌生人同步，各自挑戰了體能極限，也讓我學會了在獨處時找到平靜，在同行中找到力量。這是一場自我對話的旅程，也是一場共創珍貴回憶之旅。