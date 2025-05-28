下了一夜的雨，快到傍晚了，還沒有停的跡象。北加州 就是這樣，雨季裡雨水連綿不斷，叫停也停不住。我們不想窩在家裡避雨，決定撐起雨傘出門，去沉浸一次雨中的體驗。

庫比蒂諾市（Cupertino）西邊的小山谷裡，一條小河流經公園，五座小木板橋架在河上，有了橋，小河頓時富有靈感，園子裡草木繁茂鬱鬱蔥蔥，園中人雍容雅步，彷彿走在畫中。

幾天前，氣象局發出了洪水預警，細水長流的小河突然間變得狂躁起來。只聽見洪水轟鳴和嘩嘩的雨聲，好像身處劇場，宛如聽著鋼琴鏗鏘渾厚的演奏和經久不息的掌聲。

雨中的草地濕漉漉的，一對美國老夫婦站在草地外邊，兩人擔心野鹿穿著的梅花衫能否擋雨，一群被河水擋回的野鹿悠閒地在雨中漫步，他們趕緊拍了照片離去，兩把七彩花傘特別亮眼。

走上公園南入口處的第一橋，洶湧的河水像從山上傾瀉下來，有些野性，帶著泥沙的洪水急馳似箭。

過了一橋，河道轉了兩個彎，走出一個「Ω」形，河水將樹枝攪得搖搖晃晃，摧枯拉朽不可阻擋。這段步道靠著小河彎行，我與老伴拉開了距離，她走在前面，一身碎花長裙，凌波微步。或許雨水能誘發雅興，她手持透明雨傘宛如走起了伸展台，樹葉上滴落的大水珠打在我的傘上，滴滴答答，恰與她腳步同頻。我不由得想起病毒肆虐的日子，伸出手感受細雨輕輕滑落，不禁感嘆生命的珍貴、脆弱和一種劫後餘生的幸運。

過了河灣，河面變寬，被腳步聲驚動的野鴨突然飛出灌木。二橋上一男一女正在橋上觀水，紅衣紅帽恩愛溫馨，他倆拄健步手杖，兩人的好心境不言而喻。

二橋與三橋之間，洪水浩浩蕩蕩，將樹林衝開好幾個口子。橋頭長久空置的小木屋裡點亮了暖黃色的燈光，面熟的園丁小弟坐在電腦前值守，濕透的原木小屋散發出渺渺香氣，讓我感到踏實和放鬆。

過了三橋，河水似乎溫順了一些，河中並排的兩棵大樹讓河水形成漩渦，水勢出現一個大迴旋後重返主流，不斷翻滾著。雨中出現一隻白鷺，喙尖而長，身姿高雅，像一尊綠色地毯上雪白的雕塑，鷺鳥欲出又止，想邁步，又思量，顧盼生輝，憨態可掬，招人喜歡。

小河經過四橋，河床形成落差，洪水又開始撒野，如猛虎下山。一個白人小孩興致勃勃，不打傘不戴帽子，任憑雨水打濕頭髮，他索性脫了上衣，短衫短褲，好像沒見過小河發大水，忙著在橋上拍照。

從四橋往後，地勢變得低窪開闊，有一大片栽種整齊的桔樹林。小河疲倦了，河水漫進樹林，頗似潰堤後的黃河，有幾個老者停下腳步，狗子衝著水裡的野鴨子吼叫。

在公園北門的五橋，河面再次收緊，河床愈發下降形成壕溝，洪水挾排山倒海之勢，咆哮而下。我們使勁踏響木板發出咚咚聲，好像樂手擊鼓，看起來這場雨水與洪水的交響樂 還沒有散場。

天色已晚，小河的水，小河的橋、悅耳的樂聲、花傘和燈光，多美好的一幅畫。