我們夫妻在一九八四年搬到加州洛杉磯 （ Los Angeles,California），兩人的工作一個在東邊的橙縣（Orange County），一個在西邊的托倫斯（Torrance），因此我們買的第一幢房子在中間點：喜瑞都 （Cerritos）。

喜瑞都鄰近許多高速公路，交通四通八達，非常方便，學區很好，旁邊就是有小印度 之稱的阿提夏市（Artesia），所以印度人也喜歡在這裡置產。近十幾年來，左鄰右舍很多早期的白人鄰居都趁著房子增值，紛紛賣房搬到橙縣的白人區去了。從最早只有幾戶印度人鄰居，到後來愈來愈多印度人搬進來，放眼望去，許多人家門口都掛了一串串的印度門飾，我們的小區也變成小印度了。

最近幾年，由於經濟不景氣，經常聽到有鬧小偷的事。去年我家對面的印度老兄告訴我，說我們這七條街的小區已經建立了一個網站，大家可以互通鄰里消息，他也邀我加入。

上個月某日，我家巷子底一個獨居的白人老太太出外採買，回家時發現家裡遭了小偷，鄰居們看到警車停在她家門，才知道這件事，紛紛在網站上談論。接著在星期日下午，有個鄰居全家出門才不過幾個小時，回家後也發現被偷了；歹徒把電源切斷，因此保全系統失靈，他們損失了不少現款和金飾。人人都知道印度人喜歡黃金，家裡會有很多金飾，而這個小區很多印度人家，顯然已經被歹徒盯上了。後來有天晚上，一名獨居的老鄰居在樓上時，有歹徒從樓下破窗而入，她嚇得驚叫不已，才把歹徒嚇走。

接連出了這些事，讓大家都產生了危機意識。有個鄰居主動聯絡市政府，請他們多派警察來巡邏，但警察局說他們人力有限，只能偶爾來，警方建議住戶們建立一個鄰里守望系統（neighborhood watch），市政府還主動送我們好多件免費的黃色背心，上面標誌明顯，大家穿著這種背心在小區巡邏，警告存心不良的歹徒們，這裡的居民已經開始有警覺心了。我責無旁貸地也加入了這個團隊，每天早上在小區走路運動時都穿上這件背心，頓時覺得自己非常雄壯威武。鄰居還發動大夥去市政會議上發言陳情，要求市府增加警力巡邏。

我以前從來沒有親自參加過市政會議，但這次決定也去參加。那天晚上七時，市政府會議廳裡坐了不少有話要說的市民，每個登記的市民只有三分鐘的時間，這哪裡夠說出我們近期的擔憂？我只好長話短說，講述最近的案例讓大家人心惶惶，希望市府增加警力及巡邏之外，替我們在小區進出口裝設攝錄機。

待我們陳述完了以後，市長及議員立即回應。他們說市府在經濟能力許可之下已經做到了最大的努力，建議我們去參加洛杉磯市政府的市議會，爭取市府發放給喜瑞都更多人力及財力上的支援。繞了一大圈，最後我們還是回到原點，得靠自己的鄰里守望巡邏，達到嚇阻功效才能確保家園的安全，果然凡事都是求人不如求己。