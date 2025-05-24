多年前的一天下午，我和老伴在曼哈頓 （Manhattan）的哈德遜河畔，走向舉世聞名的布魯克林 大橋（Brooklyn Bridge）。大橋橫跨紐約東河，連接布魯克林區和曼哈頓島，是當年世界上最長的懸索橋，也是世界上首次大量以鋼材建造的大橋。落成時被認為是繼世界古代七大奇蹟之後的第八大奇蹟，被譽為工業革命時代全世界七個劃時代的建築工程奇蹟之一。美國近代詩人哈特·克雷恩（Hart Crane），還專門為它寫過一首長詩。

我對橋一直很感興趣，常常在橋邊久久佇立，尤其對橋的前世今生感慨良多，思緒紛紛。眼前這一座崇高巍峙的大橋，不知瞻仰過多少回了，也不知在車上經過多少次了，早就想親自走一走，感受一下它的長度、高度和溫度。

在布魯克林大橋上行走，有一種莊重而神聖的儀式感。事實上，從許多好萊塢大片和紐約城市景觀攝影中，都可以看到大橋恢弘大氣的建築樣式。那左右兩個尖端向上令人遐想的拱門、線條漂亮的花崗岩橋塔、粗大有力的斜拉鋼索、從橋中段用木材鋪設的寬大通道、車輛駛過時震撼人心的氣勢，都給人美輪美奐的壯美感。懸索橋的鋼索不但堅固有力，更交織出大橋獨特的節奏和韻律。

只有親自在橋上，才能仔細欣賞古典哥德式拱門與現代網狀鋼索的完美結合。它是世界橋樑史上的里程碑，更是紐約市天際線不可或缺的一部分，怪不得在一九六四年成為美國國家歷史地標。

我的思緒隨著橋身的抖動，穿越時光隧道來到一八六九年。那一年大橋由約翰·A·羅夫林（John A. Roebling）設計，可惜壯志未酬身先死，他在測量中因破傷風而不幸逝世。之後其子華盛頓（Washington Roebling）繼承父志，學習歐洲先進技術，橋樑工程花了十六年，投入兩千五百萬美元的資金，還有二十名建築工人喪命。這座大橋激發了無數靈感，承載了修建者難以想像的愛和毅力，終於一八八三年在紐約橫空出世，贏得人們無比的敬仰和無數的讚美。想到這裡，一種壯麗的感覺油然而生，使我激動得顫抖起來。

一個標誌性建築永駐人間，來到這裡的人們無不給予由衷的問候，致以誠摯的敬禮，深深感謝前人的功績讓後人得到享受。此時此刻我和老伴就以休閒的方式，走在兩邊用鐵柵欄保護的人行通道上，一邊瞻仰一邊遐想。身邊有和我們一樣慢悠悠的步行者，以及優雅而輕鬆的自行車騎手。

我們透過鏡頭留下遠遠近近的瑰麗景象，那高舉火炬的自由女神像、氣勢非凡的帝國大廈、波光粼粼的哈德遜河，那車聲、人聲、地鐵 聲交織的轟鳴聲，摩登大樓玻璃幕牆反射到橋面的閃閃爍爍，以及各種膚色、服飾的人群在身旁走過時的笑靨如花。

疫情過後，我們迫不及待地和兒子、兒媳、兩個孫子，又走上了好像總也走不夠的大橋。孫子在橋上跳跳蹦蹦，一會兒遠望河水滾滾流去，一會兒指點空中的飛機呼嘯而過，顯得十分興奮、活躍、精力充沛。我們覺得大橋雖然已有一百四十幾年歷史，但還是如新生一代充滿蓬蓬勃勃的朝氣和活力，象徵美國不斷走向輝煌。