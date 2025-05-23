每個周末和友人到聖瑪利諾（San Marino）漢廷頓圖書館園區健走，是我最近五年來在新冠肺炎疫情 結束後，唯一的戶外活動，也是和朋友見面聊天的時間，對我而言實在是太重要。年紀大了，必須要有的兩個重要的事，一是走路運動，二是和朋友聊天，而這個周末健行的活動正好把兩者都包括了。

我是非常喜歡旅行的人，以前每年都會安排四、五次出門旅行，不論是出國去亞洲、歐洲，還是在美國國內旅行，或者是搭乘遊輪到處玩，每年不是在旅行途中，就是在安排著去旅行的行程規畫。但是在五年前發生了新冠肺炎

疫情之後，一切都改變了。幾乎有兩年時間因為疫情太嚴重，哪兒也不能去，在疫情稍微緩和之後，雖然又可以旅行了，卻又因為患失智症十餘年的妻子已經到了後期，需要二十四小時有人照護，雖然有請看護照 顧，但我還是得補足沒有看護在旁的時候，因此也無法出門旅行。加上與我同住的母親已經一百歲了，不再像以前一樣什麼事都可以自理，老人家的身體日漸衰弱，需要有人隨時在旁照顧和打理，因此我更沒有出門旅行的可能了。

因此，參加周末健行隊的活動成為我唯一的選擇，只要有看護照顧妻子和母親，我就可以抽空在上午九時到十二時之間，參加這個健行隊的活動。通常我們是約定在周六和周日的早上九時，在圖書館園區門口見面集合，然後一起進入植物園區健走。大家通常沿著固定的路線，先經過中國園，然後路經日本園，走到一個四腳亭處，就坐下來休息一會兒，由健行隊的隊長蔡醫師帶頭，或指定某位隊員分享一些健康、醫療、股票、時事、旅行和生活知識，大約半個小時左右，然後再繼續健行，走過澳大利亞花園、沙漠花園、熱帶雨林園、玫瑰園。

這個健行隊的成員有很多名退休 的醫生，也有律師、會計師，更有各行各業的退休人士，有意思的是女多男少。因為健行隊沒有硬性的隊規，非常自由，想來就來，不來就不來，也不用請假，所以每次人數都不一定，人少的時候只十來人，人多的時候有三十多人。

在走路健行後，我們會到園區的咖啡廳坐一下，喝杯咖啡聊聊天。在這裡會遇到另外一群朋友，多半是居住在園區附近的退休人士，有醫師、律師、銀行家、企業家、外交官等，他們都是自行來健行後，相約到此喝咖啡聊天的老朋友。有一名企業家Jack，每次都買了十幾杯咖啡請大家喝，所以大家都叫他為「隊長」。隊長如果有事沒能來，就有另外一個「副隊長」主動去買咖啡請大家喝。

我非常幸運，能夠參加這兩批不同的隊伍，不但可以來健走，又可以和朋友喝咖啡、聊天，因此我非常珍惜這個周末的活動。人生幾何，把握當下，珍惜每一次和朋友的相聚，就是我的座右銘。