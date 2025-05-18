小朱來看住在波士頓（Boston）的我和老伴，送來兩盆鬱金香，一盆深紫，代表愛、愛心；一盆明黃，黃色代表明亮、開朗。兩盆花色澤鮮艷，妖嬈華貴，玲瓏可人，堪稱雙嬌雙美，我和老伴非常喜歡，早晨起床後和晚上睡覺前，都要在花前觀賞流連，澆澆水鬆鬆土。看著兩盆神采奕奕的鮮花，讓人心情愉悅，精神倍增，彷彿年輕了許多，頗有返老還童的感覺。在我和老伴眼裡，這不僅是兩盆普通的花，還是小朱對我們的關愛，是她火熱的愛心。

小朱來自香港 ，年紀五十出頭，是典型的東方婦人，也是虔誠的基督教徒，個性開朗熱情，心地善良。在大千世界裡，能在茫茫人海中相遇已屬不易，能成為朋友已經難得；而能成為不離不棄、多年如一日的朋友，更是難上加難。

我們與小朱的相識純屬偶然，不是「紅樓夢」中「天上掉下個林妹妹 」，而是「天上掉下個小天使」。一次，老伴陪我去醫院看病，小朱是現場翻譯。看完病以後，我們在大廳準備打電話讓兒子幫忙叫Uber回家，小朱從樓上下來，看到我和老伴，笑著走過來輕聲細氣地問：「怎麼還沒走啊？」我們告訴她等兒子叫車，兒子在外州，需要等較長的時間。她問我們住在什麼地方，我告訴她住在格羅頓（Groton）某某小區。她略微沉思了一下，說：「我家也住那邊，跟你們順路，搭我的車回去吧。」我們信以為真，既然順路，就上了她的車。

後來才知道，她家不但不在這裡，而且方向相反，距離我家有四十多分鐘的車程，她是特意繞路送我們回家的。天底下居然有這樣的好人，我和老伴萬分感激。更想不到的是，因為這次相遇而結成不離不棄的忘年之交。

我們的子女都不在身邊，既不會開車又不會英語，為了方便聯繫，小朱加了我們的微信 ，隔三差五就問問我們的情況，怕我們孤獨和購物不便，幫我們網購，趁周末休息或是換季的時候帶我們去超市購物，去公園遊玩散心。她得知老伴喜歡書畫，給她買紙買墨買顔料。我做了個小手術，做過護士的她常來看望，為我檢查傷口、消毒換藥。我過八十歲生日，小朱為我買來生日蛋糕，還邀她的朋友來一起為我開小型生日派對。

一次我突犯急病休克，老伴不會英語，險些耽誤報警搶救，幸是一場虛驚。小朱知道後對我大加指責：「為什麼不給我打電話？要不是虛驚豈不誤了事？我知道你家地址，即便住得遠也能第一時間給你報警。記住，我手機24小時開著，再遇上類似的事，不管白天黑夜，盡管給我打電話。」她把「我」字說得很重，我聽了這嚴厲的「批評」，禁不住心熱鼻酸，熱淚盈眶。還能說什麼呢？只能像個孩子似地乖乖點頭。

更難得的是，小朱跟我們的友誼不是一時的，而是多年如一日，始終如一。即便疫情 期間隔離不能來往，也是微信、電話聯繫不斷，噓寒問暖，關懷勝似以往。疫情過後，小朱立即開車來看我們，送來愛意暖暖的鬱金香，還帶我們去超市添置夏季衣物。

魯迅說「人生得一知己足矣」，我和老伴是幸運的，上天讓我們得遇善良的小朱，並成為真正的朋友，不是親人勝似親人，沒有血緣卻連心連肺。