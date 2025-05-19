前年我們和大女兒一家人去瑞士（Switzerland）旅遊，在達拉斯機場（Dallas Fort Worth International Airport）搭機，飛了六個小時，越過大西洋就到了。

瑞士是一個不大的歐洲國家，位於法國與義大利 之間，是一個很吸引人的國家，在那裡我們暢遊了兩個城市日內瓦（Geneva）和洛桑（Lausanne）。去時是四月初，風和日麗，但阿爾卑斯山上白雪皚皚。美國已漸熱，這裡比較涼爽。美國汽車如流，飛機來回穿梭，而日內瓦和洛桑大街上，行人來去匆匆，汽車、飛機則很少，湛藍天空和漂移的白雲，顯得異常寧靜，真如世外桃源。導遊介紹說：「在瑞士設有包括聯合國 、國際奧委會和國際紅十字會等二百多個機構。這代表瑞士是一個十分和平的國家，兩次世界大戰都與它無緣。我們盡情在瑞士玩，安全絕對有保證。」

日內瓦在羅納河和日內瓦湖交匯處，在白雪皚皚阿爾卑斯山和汝拉山的襯托下，日內瓦環境格外優雅。我們漫步走在古色古香、一塵不染的鵝卵石人行道上，平靜地觀看在微風、陽光下飄揚的不同顏色和圖案的萬國旗幟，盡情欣賞在其他地方難以看到的景色。路兩旁的樹木樹枝都很短，枝端長出的葉子似拳頭；在大街上不時看到文明、彬彬有禮的瑞士男女和小朋友不時向我們示好。

旅遊團走到聯合國駐瑞士日內瓦辦事處，看到廣場上放了一張缺一條腿的椅子，我們不明其意。導遊說：「椅子設計成三條腿，象徵人類因地雷和戰爭武器失去肢體，但不是死亡，而是頑強地站立著。要人們牢記不要戰爭，要和平。」我們很受觸動。

登上宏偉大教堂的塔樓，一覽日內瓦全景，尤其日內瓦湖上的大噴泉，真是美極了。導遊說：「來瑞士的遊人不看百達翡麗博物館（Patek Philippe Museum），會很遺憾。」參觀博物館後，最使我們難忘的就是瑞士的製表業，它的精準性和藝術性以及悠久的製表史，太讓人驚嘆，難怪有錢人都戴瑞士表以示高雅和富貴。

旅遊的下一站是洛桑。導遊說：「洛桑位於萊芒湖北岸，與法國的埃維昂萊湖相望，洛桑被稱為奧林匹克之都。洛桑氣候溫和環境優美，吸引了盧梭、伏爾泰等名人在此居住。」我們坐船遊覽萊芒湖景，海鷗總跟著遊船，不是盤旋，就是俯衝鳴叫，遊人向空中拋食物，牠們銜住就飛走，轉一圈又回來，十分好玩。湖景不僅有青山綠水，還有山上呼嘯而下的的瀑布，濺起的浪花在陽光照耀下，水珠晶瑩剔透。湛藍的天空灑落著溫柔陽光，我吸著清新的空氣，用手撥水感受一絲絲涼意，吃著美食賞景，真是愜意滿滿。

接著，我們搭乘世界坡度最陡的齒輪火車，攀越高度超過一千六百米的高峰。火車嘎噔嘎噔往上爬，真像隻老黃牛，我在車上坐著像躺著，看山像插入雲霄，既刺激又有點恐懼。在山上俯瞰洛桑，高矮不一的建築物星羅棋布，原本高聳的建築物現在看起來都變矮，莫大的萊芒湖也變小了，整個洛桑就是一幅名畫家也難以繪出的典雅誘人的畫。

下山後在另一側搭乘纜車，在纜車上欣賞雲霧和藍天下靜謐的湖泊，令人陶醉。隨著纜車下降，它們的身影一點點變淡、變小直至消失；影影綽綽間看見橋上東張西望的遊人，和橋下悠閒自得地遊來遊去的天鵝，譲人流連忘返。

瑞士真美，安靜、和平，在這裡旅遊是美的享受；世界要是都如瑞士這塊聖土該多好啊。