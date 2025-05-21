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難忘郵輪之旅

顧華
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搭乘郵輪旅行三十餘次，這趟印象最深刻。

郵輪的第一個停靠是蒙特港（Puerto Montt），參觀了酒莊；開船後就經過智利最美的阿瑪莉亞冰川（Amalia Glacier），這是位於智利南部的潮水冰川，它就像一條凍結的河流，自安地斯山脈（The Andes）緩緩而來，懸掛在太平洋灣，表面呈現出晶瑩剔透，明暗深淺變化，更增加了自然景觀的美艷。

停靠了蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）以後，繼續南行，到達了世界最南端的小城─阿根廷的烏斯懷亞（Ushuaia）。該城依山面海而建，鬱鬱蔥蔥的山坡和巍峨潔白的雪山交相輝映，色調不同的各種建築坐落在波光粼粼的比格爾海峽（Canal Beagle）和青山白雪之間，對岸的雪山也歷歷在目，構成一幅絕美的風景畫。

離開烏斯懷亞，郵輪航行開始顛簸。我坐在船艙陽台的椅子上，海風強勁，海面上波濤洶湧，白花花的浪潮衝擊著船舷，發出「啪啪」的聲響。外面氣溫下降，只好回到船艙，但船晃動得根本沒有辦法走路，一走動就感覺頭暈目眩，只能躺在床上。天黑以後船隻依舊繼續顛簸，讓人感覺頭暈腦脹，走幾步就惡心作嘔，只好乾脆睡覺，人就好像睡在搖籃裡，只是偶爾晃動厲害時，船艙附近有金屬吱吱嘎嘎作響。

早晨船上廣播船到達了合恩角（Cape Horn），這裡是太平洋與大西洋的分界線，強風吹襲，氣候寒冷。我們穿上厚衣服，打開陽台門，一股冷風吹得全身發抖，勉強走到陽台上，看到了世界陸地的最南端，山上白皚皚一片，海上冰塊漂浮，狂風呼嘯而來，船還在強烈地搖晃著。我們在陽台上堅持了十幾分鐘，照了幾張照片就回到船艙，把暖氣開到最大，才算暖和過來。一天都躺在床上，把陽台窗簾打開，餓了就打電話叫餐，就這樣撐了四十八小時。

下一站停靠有爭議的馬爾維納斯群島（Falkland Island）。我們選擇了參觀一九八二年馬島戰役遺址的行程，島上十分寒冷，狂風大作，導遊說一年四季都如此。我們換乘了四輪驅動的路虎車，進入當年的戰場，一路十分坎坷，高低不平，有遺棄軍事設施。司機一邊開車一邊講解，戰場上有很多戰爭時埋下的地雷，政府沒有足夠的資源清除這些地雷，連當地人到那裡都要格外小心。半個小時後穿過了整個戰區，在一個小山凹的背面有一排房子，背靠小山來遮擋狂風，我們在這裡休息一下，品嘗了英國茶和點心，幾名女士還表演了英國傳統舞蹈。

再下一站是馬得林港（Puerto Madryn），我們到通布角自然保護區（Punta Tombo）觀賞企鵝，這裡沒有人居住，是企鵝的家鄉，可以近距離觀賞。數量超過百萬隻的企鵝千姿百態，我們看到了很多企鵝寶寶，毛茸茸的像小鴨子，走起路來一搖一擺的，十分可愛。

最後一站是烏拉圭（Uruguay），這個南美洲的小國，大部分人都瘋迷足球；終點站是阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），很像西班牙。這次郵輪行令我印象深刻，特別是靠近南極的寒冷、強大的狂風、顛簸的郵輪、馬島的戰役和企鵝島的魅力，終生難忘。

郵輪 阿根廷 冰川

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