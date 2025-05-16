由華府 （Washington D.C. ) 向馬里蘭州 波多馬克（Potomac , Maryland）駕車行駛約四十五分鐘，來到建立在寛闊樹林中的格蘭史東博物館（Museum of Glenstone），它有如一座現代摩登的方塊白色城堡，綠林臨水，小徑清幽，館外有筆直的無題雕塑，任人命題。整體空氣散發純淨如田園詩般的悠然，期待參觀者從館內外藝術找到自已的靈感，寫下欣賞的專屬篇章。

這座有著廣闊景觀和充足採光，將藝術、建築、自然三者融為一體的全球最大私人博物館，由億萬富翁羅爾斯夫婦 （Emily Wei Rales & Mitch Rales ) 多年前開始構思籌建，於二○○六年開放。它不收門票，也沒有展品藝術商店，僅需提前預約參觀時間。這種大方提供公眾的觀賞方式，顯示它有足夠的財力，不必像當代許多博物館都必須有門票等收入來籌措經費，這也使得全館能保持安靜而從容的氛圍，觀者更能專注品味，深入藝術殿堂。

整棟博物館給人最深的印象是「空曠」，開放之初面積九千平方英尺，未來將逐漸擴建至五萬六千平方英尺。現階段主廳僅展示十一件巨大型作品，藝廊即將開幕。整體渲染時下「少即是多」的觀念，意味未必空間都要盡其用，反而使藝術品能夠呼吸散發得更自在，觀者視覺更加無礙。這是將中國畫「留白」手法運用到實際的展示上了。

空曠的最大延伸，是戶外樸實木板步道。廣闊草坪或泥地上散布著十一件裝置藝術作品，我們最被觸動的是英國地景和環境藝術家高茲渥斯（Andy Goldsworthy ) 的黏土小屋，大小如一般簡陋工寮，坐落在淡金色陽光籠罩隨意散漫的草叢中，有著遺世獨立的興味。令人不禁聯想到一百八十年前，被譽為美國自然文學之父梭羅（Henry Davie Thoreau ) 所建的湖畔小木屋。

那幢小屋是當年梭羅摒棄氾濫物質，回到人類生存最基本需求的心靈所在，以古映今，豈不是和當下人們積極推動的「斷捨離」觀念相似嗎？亦即，人們對資源貪婪無度的索取，也不珍惜大自然慷慨的給予，如今終於省思極端過度浪費的心態既可怕更不可取，而梭羅早在百餘年前就反思且實踐力行了。

博物館有一個極醒目的標誌，是一座外型如小山般胖墩墩的巨型樹座，上面有序插入花朶形成的半身大熊胖寶寶。是藝術家昆斯（Jeff Koons ) 的裝置作品，每年春夏能夠綻放兩萬四千朶花兒。仰望這個有點頑皮的單隻大眼花樹熊，它放大繁花 似錦的豐盛美好，同時「點睛」更需要細心呵護才是珍惜。

散步時，發現步道上沒有一座垃圾桶。在如此美麗的藝境裡，參觀者飽沃藝術創意，享受田野風光外，難免想野餐作樂，如此，很可能使食餘餐盒充塞桶中。於是索性不設分類垃圾桶，考驗進餐人能否自行收拾打包帶走。看來大家都很自律，在我們參觀的這天，一塵不染，沿途連片紙屑都沒有。由小處發揮保護自然。

由喧囂和煩雜人事困擾的城市來到沉靜的鄕野，自歷史中擷取創意的藝術，令人發思古之幽情和反思；又由新穎開濶的陳設，領受現代文明的變遷移轉，人在其中，宛如置身中西交融的世外桃源，身心因汰塵而為之輕盈自在。寓藝術為養生，這也是一種現代生活的藝術了。