在美國生活久了，我慢慢發現，老外對規則的遵守和權利的捍衛，比我們敏感也執著得多，這一點是需要華人 好好學習和加強的。

我是開卡車的司機，上周有貨從南加 芳塔那（Fontana）送到喜瑞都 （Cerrito）。約定的是八時，七時四十分我就到了，把車停在院裡，衝去辦公室登記。門口有提示牌，寫著：「司機先把車停馬路上，再來登記。」我心想，這不是逗我嗎？我車剛停好，為什麼不把牌子放在大門口？我選擇無視直接進去，收貨處還沒上班，在前頭有個小個子白人司機也在等。裡邊的工作人員看我們倆人進來，遠遠喊：「可以先把車倒進卸貨口，十到十六號有空位就可以用。」我聽完扭頭就走，那名白人司機跟在我後頭。

在院裡，我開貨櫃後門時，他剛好走過來。我看到院裡已有一輛車停在卸貨位，便問那個白人司機：「先生，那輛白車是你的嗎？」他說：「不是，我剛把車開進院裡，看到指示牌，又挪到街上。」他指了指門口牌子，又示意遠處約兩百米外的街邊有輛藍色卡車。我感覺他對我無視提示挺不滿，但沒說出口。

我查看卸貨口，只有十四和十一號空著，於是把車倒進十一號，院子窄，倒車有點難。我想，他從遠處開來，十四號空間大些，我直接停十一號更方便，從司機的角度看，這樣的選擇絕對沒毛病。車剛停好，那個白人司機從遠處開車過來，車速斷斷續續，像是心中有氣腳下無根。我下車看了眼，判斷他倒車停往十四號位的路徑沒問題，沒想到我剛坐回車上，他就敲了我的車門，滿臉怒氣：「嘿，兄弟，我先來的，你為什麼在我前頭倒車？」

我回答：「我看好了，十四號對你來說停車更容易，沒問題。」他不領情：「你為什麼不去十四號？我還想停十一號呢！」我看他真急了，有點要失控，趕緊對他說：「好的，先生你冷靜，我馬上開出去，你先來。」

我把卡車開到街上，等他先倒車。他試了兩次想停進十一號位，但沒成功，最後還是停了十四號。等他停好車後，我重新倒車停回十一號，他可能覺得我原本說的對，但氣還沒消，刻意背對我。倒好車，他先去辦公室，我隨後進去等工作人員上班登記。小房間就我們兩人，他表情嚴肅還帶點怒氣，我主動對他說：「朋友，別生氣，開心點。」他回了一句「That's OK」，氣氛緩和了些。我接著說：「你看，我挪出去，你還是進不了十一號，我說十四號對你容易吧？」他忽然又嚴肅起來：「我先到的，我有優先權。」我笑著說：「好吧，你是對的。」在我看來是小事，但對他，這是捍衛權利。

我沒怪他，甚至感謝他。第二天在另一個倉庫，我第一個到，辦公室沒開門。後來又來了兩輛車，等到進屋登記時，我卻排在後頭。庫管問誰是第一個，那兩人同時指向我：「他先來的，他先登記，我們在他後面。」我嘴裡說謝謝卻也沒客氣，慢悠悠走過去，掏出駕照和取貨號碼，享受著我應得的權利。

規則要遵守，權利要捍衛。當權利被侵犯時，生氣是理所應當的，應得到尊重。「先來後到，好好排隊」是社會基本規則，我也得自省，不能貪圖方便侵犯他人權利。這些小事看似不起眼，卻可能引來別人「鄙視」，得不償失。