花展的入口花園通過一個光之隧道，進入一個生機勃勃的景觀。（圖／作者侯文俊提供）

在乍暖還寒的早春三月裡，我們兩老藉著探望兩個孫兒的機會，特地從維吉尼亞州 （Virginia）驅車前往費城 （Philadelphia）展開一場心靈洗滌之旅，觀賞有「世界最大室內花展」美譽的「費城花展」（Philadelphia Flower Show）。

費城花展是世界上歷史最悠久、規模最宏大的室內花卉及園藝展覽盛會，距今已有近兩百年的歷史，每年費城花展都會有一個主題，根據不同主題，展場上的景觀花藝作品也會用上不同的創作素材，這個花展堪稱花卉界的「奧斯卡」盛會，也是世界各地園藝設計師必看的展覽會。

今年花展的主題為「明日花園」（Gardens of Tomorrow），三月一日至三月九日在賓州 會議中心（Pennsylvania Convention Center）開展，展覽透過富有想像力的設計和靈感，與觀眾一起穿越未來，感受花卉與自然的無限可能。無論是世界級設計師的驚艷作品，還是在地園藝愛好者的巧思創新，每一處都充滿了對未來的美好憧憬。

除了令人嘆為觀止的花卉展覽，花展還提供了豐富的節目，適合各類興趣的遊客一同參與。無論是園藝講座、兒童活動、家庭育樂、瑜伽課程，還是手工製作和購物體驗，花展都能滿足每一位參觀者的需求。

這是一場極致酷炫的視覺盛宴，各種繽紛綻放的花朵和別出心裁的園藝設計，打造出美東早春最亮麗的一道風景。漫步在費城花展鬱鬱蔥蔥的花海會場，令人彷彿置身於神奇夢幻的人間仙境。

每年三月的費城花展像是一條春花初開的紐帶，將世界各地對園藝有共同愛好和欣賞的人聯繫起來，展覽會所在的賓州會議中心頓時成為所有愛花人士齊聚一堂的場所，大家以花為媒，結緣四海。

由於大女兒每年都會送給我們費城花展的門票，這個花展已經成為我們全家一年一度的傳統活動。兩個女兒所購買的兩個房子都在費城，所以這幾年我們可以藉著地利之便，在離自家門口不遠的費城花展中，擁抱著內心的浪漫，欣賞到屬於自己後花園的春日美景。

費城花展實現了人們美化城市的夢想，讓這座曾經是美國首都的城市增添了許多春天的氣息。謝謝女兒的孝心，讓這個愛花的我，在春寒料峭的天氣裡，提早看到一個萬紫千紅的春天。