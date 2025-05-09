二○二五年一月五日，當我們的郵輪 停泊在紐西蘭南島第一大城基督城（Christchurch）時，船公司安排我們，參觀一個典型紐西蘭牧羊的曼德勒農場（Manderley Farm）。

上午八時半，第一批出發的我們共一百二十人左右，分乘三輛巴士前往目的地。在將近一個小時的車程裡，滿眼望去平疇草原，讓人賞心悅目、身心舒暢。透過車窗，不時看到牛、羊和馬悠閒低頭吃草，最難得的是，我們還看到一個大型放養雞的農場，甚是壯觀。

車剛抵達目的地，眼前景觀一亮，兩個縱走的山坡好像從入口直往那遙遠的天邊，無限地延伸和升高。占地約七百百四十英畝的農場，只用了幾條長長的木籬笆，把整個地區畫分成幾個區域。左手樹蔭下，四隻邊境 牧羊犬乖巧地趴在地上望著我們；右手斜坡上，一群小綿羊靜靜地在籬笆裡安心吃草。

農場導覽員剛介紹完，我們就驚喜看到一群綿羊有序地從遠處高坡朝我們的方向慢跑而下。再仔細觀察後，才發現在一名牧羊人的哨音和肢體語言的指揮下，一隻牧羊犬熟練地在羊群的後方和右方來回奔跑，驅趕著這群綿羊下山。等到快到達平地時，另一隻牧羊犬來接棒，熟練地把羊群趕到我們的面前。

大夥真是太興奮了，忙著和羊群互動，不是猛拍照就是試著輕撫牠們柔軟的羊毛。大約過了十分鐘左右，這群乖巧的綿羊，在牧羊人的提示、兩隻牧羊犬先後護衛和我們戀戀不捨的目光下，集體奔向牠們的來時路。

接著，我們分成兩批進入一間工作坊，看剪羊毛師傅如何將羊毛從羊身上剪下來。專業剪羊毛師傅羅伯特（Robert）簡單介紹剪羊毛流程，並回答我們一些問題。他兩腿夾住一隻綿羊，一邊解說一邊動手用電剪剪起羊毛。他手腳俐落，先從羊的下巴脖子處下手，眨眼間就看到他輕鬆快速地把剪好的羊毛套過綿羊頭部，落到羊的頸後方。接下來，他更是動作俐落，一氣呵成地順利完成剪羊毛的工作。最後，我們看著他像一個變戲法的魔術師，把一大張羊毛完整無缺地呈現在我們面前。當我們讚嘆剪羊毛師傅，在總共只花了不到二十分鐘剪好羊毛的同時，我們更驚訝的是，這隻柔順綿羊極少掙扎的配合度。在整個過程中，我們只聽到當工作坊外傳來一串羊叫聲時，牠發出僅有一聲「咩」。

看完剪羊毛後，我們走進位於農場一角建於一八七六年的美麗莊園。用過女主人瑪麗（Mary）貼心準備的熱茶和小餅乾，我信步走入屋旁的庭院欣賞花園裡的花草，隨處盛開的藍紫色百子蓮花（Agapanthus africanus）是最醒目的風景。

在回郵輪的路上，我一直回味今天所看到和從中學到的一切。我深深體會到，紐西蘭之所以能成為全世界第二大羊毛生產和輸出國，除了得天獨厚的自然地理環境和全年溫潤的海洋性氣候之外，應該歸功於那一群孜孜不倦、勤奮工作的紐西蘭人民。