津津有味地翻看一九九八年美國派拉蒙影業公司（Paramount Pictures, Inc）出品的電影「楚門的世界」（The Truman Show）。「楚門秀」是一個龐大的電視節目製作，主角楚門‧伯班克從小生活在一個鏡頭無處不在的巨大舞台上，這個舞台實際上就是個電視節目，全球數億觀眾都在觀看他的生活。

他認認真真地過他的日子，觀眾則坐在電視機前看他的一舉一動、一顰一笑。電視中進入鏡頭的所有人、所有景緻和所有事件，總是恰如其分地出現、發生。令我們覺得不可思議的是，楚門·伯班克本人卻並不知道真相。

誰願意在別人的眼皮底下，將自己的所有動作毫無遮掩地公開，成為大眾的故事？誰沒有自己的隱私？自己的生活屬於自己，自己就是一個世界。而舞台就是舞台，那是經過編劇設計的可以公開的人生，這之間的差別是，個人的生活屬於自己，它是具體真實的；而舞台的故事、角色，他們的行為是由導演主宰的。我們追劇看電影，常常可見到「本故事純屬虛構，如果雷同，純屬巧合」，銀幕上出現的這句「廢話」，就是為了避免侵犯真實世界中的人的「隱私」，可見世人對公開自己隱私的忌諱。

雖然楚門不久便有所懷疑，懷疑被人操控了自己的生活，也曾千方百計地想逃離被操控的生活，逃離周邊被導演設計好的、並不真實的人的笑臉，卻不斷遭到挫折。正如戲中所示，楚門的所有生活，不但是他的生計，更是導演及所有配合演出的演員的生計，他不能離開，如果他離開那裡，他及所有人的生計就沒有了。

但最終楚門決定離開虛假的世界，即便導演告訴他，外面的世界並不比這個人工世界真實多少，如果他願留在小城就不用面對真實世界的恐懼，楚門仍不為所動，毅然跨過大門，走進真實世界。

其實在現實生活中，到處都有鏡頭，大家在一定程度上都是楚門人。令人無語的是，某些地方安裝鏡頭的人還說「眼睛盯著你，是為了你好，否則你是多麼的不安全啊。」

也許，鏡頭是需要的——萬一發生搶劫凶殺呢？但這是遍布鏡頭的理由嗎？生活就是這麼的幽默，這麼無奈。