一年之計在於春，出國旅行是退休人士的熱門選擇。在春節過後，我們開始計畫今年的出外旅遊大計，無意中發覺我們的美國護照 還有不足六個月便會到期，據悉護照有效期不足六個月，連乘郵輪 去墨西哥短途旅遊都不行，遑論去亞洲或歐洲旅遊。正在憂煩之際，突然接到好友黃醫生短訊，稱歐洲郵輪在三月中有特殊優惠，想邀我們和他的朋友三家六人一起參加七天南歐郵輪之旅，「六人團」是參加郵輪的黃金組合。

黃醫生是旅遊達人，他一向對旅遊既有心得也會規畫，常設計在郵輪旅程後加入一些短程精簡旅遊，為花費不菲的郵輪旅遊添加價值。近年黃醫生已半退休狀態，但仍然公私兩忙，很少規畫旅遊活動，這次難得他心血來潮提出旅遊建議，令我們感到既驚喜又懊悔；懊悔的是未能在去年底好好地檢查旅遊證件，造成這次無謂的焦慮。檢視月曆，離三月中出發的時間還不足兩個月，恐怕來不及換新護照，而壞了好事。

我的憂煩不是沒有道理，衆所周知，在美國換新護照不是一件簡單的事，除了要到郵局領取申請表格外，還要填表、拍攝護照相片和郵寄，每個步驟都很花時間，尤其是要經過政府部門辦理，他們的辦事效率一向令人擔憂。時到如今，既然不想放棄，除了立即行動外，別無他法。唯有匆匆趕去附近郵局索取換新護照的申請表格，盡量爭取時間。

幸而聽聞政府接受加快簽證，只需另外繳費，加上可以用掛號快遞，以縮短郵寄時間，似乎還有機會換到新護照，唯有盡最大努力，希望能得償所願。

那天從郵局趕回家一看，發現剛領到的申請表格，密密麻麻有六大篇幅，有點令人發愁。猛然想起，政府最近在媒體大力推薦「網上換領護照」，引起我的好奇。既然郵寄那麼繁複，時間又難以控制，何不上網一試這新措施？

於是當晚，我隨手拿起iPad ，上網鍵入「US Department of State（美國國務院 ）」，找到travel.state.gov登入網頁，發現換新護照非常簡單，只需開一個戶口、填申請表格、掃描護照照片、用信用卡付費，從開始申請到完成遞交，共花了大約半小時，快捷妥當，比郵寄快好幾倍，還節省了掛號和快遞郵費，讓我驚喜萬分。除此之外，你會得到一組密碼，可隨時追蹤辦證進度；如需緊急旅遊，憑密碼可以打一通電話即獲臨時簽證，無須另外付費。

沒想到，申請後的次日，即收到電郵通知，稱申請書已合格，並正式進入辦理程序，過程相當透明。再過八天，即獲電郵通知新護照已付郵寄，還付上估算收到新護照的日期，以便追蹤。從我上網申請到收到新護照，前後僅兩個星期，快速得令人難以置信。回顧整個過程，我根本可以足不出戶（無須到郵局或政府辦理中心），還可免除郵費和焦慮便可搞定，美國國務院最新使用這科技服務，真是了不起。令我這次不但可以趕及跟黃醫生和朋友夫婦訂購郵輪船票，還可以有大約一個月的時間，悠哉地跟他們一起商討旅遊細節。