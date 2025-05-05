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深冬‧詩情

鄒少男

深冬的下午二時半，我所在的維吉尼亞州維也納（Vienna,Virginia）陽光安靜地灑落在老年公寓大院裡，寒冬的肅殺與此刻的溫暖交織成奇妙的和諧。

我在大院裡轉圈踱步，抬頭仰望，只見一片蔚藍色的天空中，一朵朵白雲悠然自得地漂浮；環視眼前，黑色的柏油地面上散落一堆堆尚未融化的殘雪。藍白色相間的天空與黑白色相間的大地形成鮮明的對照，在這幅大自然的神筆描繪的色彩濃重的天然畫卷裡，無疑孕育著迷人的詩意。

再環顧圍繞公寓大院四周的橡樹和楓樹，以及大院內道路兩側的那些幹粗冠大的大橡樹，皆是鳥兒們玩耍及棲身之處。你看，烏鴉在樹上盤旋，在樹枝上歇息；松鼠或敏捷地在樹枝間上竄下跳，或在地面上搜索覓食，一旦得手便坐地雙爪捧食，姿態天真可愛。這些小動物靈活的身影，為嚴冬的寧靜增添了幾分生趣。還有林木間那些不知名的鳥兒們，發出不同頻率聲調的鳴叫，悅耳動聽，也使我感到十分興奮。遺憾的是那些鳴叫好聽的鳥，我一直沒能看到其真面貌，借用我們人類的一句話，可謂「真人不露相，露相非真人」了。沒辦法，我只好用手機錄音，留下那些好聽的鳥語，閒暇時聽聽解悶。

我感悟到，這幅天然的畫卷充滿了矛盾的統一：寒冷與溫暖共存，靜止與生動交織。陽光刺穿嚴冬的冷冽，為天地間塗上了一筆微弱的暖意。這或許正是大自然的魔力，用無聲無影的畫筆，描繪出季節各異的意境，美得能觸動人內心深處的靈感。

我還感悟到，在這如此安靜平凡的景色裡，湧動諸多的生機，隱藏著豐富深刻的詩意。這幅畫卷或許原本就像人生一樣，既複雜又簡單，既冷靜又熱烈，不過這些感悟都需要寧靜下來，懷著一顆求索的心去發現並體驗。

其實，大自然本身就是偉大的詩人，而我們只是這位詩人虔誠的拜讀者。在這個深冬的下午，漫步於陽光之下，我從自然景象中讀到了這動人的詩篇，篇中盡是事關生命與時光的美好言詞，其語句細膩、深沉、低調，毫不張揚。

或許，這正是深冬留給人們的啟示—在冷冽中孕育暖意，於靜謐中發現生命的篇章。

維吉尼亞州

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