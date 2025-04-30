土耳其以弗所的大戲院。（圖／作者劉於基提供）

位於土耳其 的以弗所（Ephesus）靠近愛琴海，二千年前曾是一個繁華古城，聖經啓示錄記載此地為初代的七大教會之一，歷史上曾先後遭遇波斯、希臘及羅馬的侵略及占領，在羅馬帝國時期，是個重要的歐亞通商轉口站。由於哥德人（Goths）的入侵，所有建築幾乎被破壞殆盡，通往愛琴海（Aegean Sea）的狹窄河流又被經年泥沙淤積，失去港口功能，再加上地震，現址幾成廢墟，目前是個頗負盛名的考古遺址。距此處十八公里的庫莎達西 （Kusadasi）港口有郵輪 停泊 ，能帶來大量遊客觀光 。

妻子與我參加土耳其的旅遊團，以弗所是其中一站，我們到達目的地後，放眼望去，到處皆是斷垣殘壁。我們隨後進入庫里特斯街（Curetes Street），導遊向我們解說兩側景點，其中包括市府辦公室、噴泉、紀念碑、教堂、寺廟、妓女戶、住宅區、通商及販售的市集等。街道兩旁有許多大理石石柱及破損的牆壁，偶見雕像及拱門，雖然很難在腦中還原過去景貌，但想必是構建精美並有淵源歷史。如此多的建築，可想像這曾是鬧市中心，熙熙攘攘的人群曾在此漫步、購物、上班及觀光。街旁我們看到大理石上刻的足印，導遊稱這是用來指示妓女戶的方向。也曾見到兩排垂直石凳，上面有十六個馬桶型的洞坑，很明顯是公用廁所，但已無屋頂及外牆。令人印象深刻的還有哈德良（Hadrian）寺廟，雖已殘缺不全，但仍保留細膩及精美的神像、狩獵及慶典的石雕，古代人有此雕刻工具及高超技術，令人驚佩。可想像當初此寺廟定是美輪美奐，令人嚮往。

稍微保持完整的建築有三個， 一是小型劇院（Odeon），用來舉辦音樂會及作為市府官員聚會場所，可容納一千五百人，它有二層看台，每層約有十二排座位，均以大理石建成，無法想像如此沉重的建材當初是如何搬運的。中間有個直徑九點二公尺的半圓型空地，用做樂團演奏場所，再往前是舞台。

二是塞爾蘇斯（Celsus）圖書館，是希臘人Aquila為紀念父親塞爾蘇斯興建。此地遊客如織，來自全世界的人們拍照留念，是最受歡迎的景區。此圖書館估曾藏書一萬兩千卷，現已全數遺失，現場能看到正前方二層樓房，樓上及樓下各有八個圓型支柱，內部外牆及藏書均已被破壞而不復見，一樓後牆可看到四位智慧女神的雕像，用來象徵塞爾蘇斯的聰明才智。

最後一個建築是大劇院（Great Theater），也是半圓形，主要用做音樂及戲劇表演，但也作為政治聚會及宗教慶典。聖經「使徒行傳」記載，保羅在以弗所傳道，因為嚴禁祭拜偶像，影響當地以製作神像及紀念品為生的匠人生活，因而引發暴動，憤怒的群眾聚集在大劇院，氣氛十分緊張；這段故事也證明保羅曾在此劇院傳道。

我們第一次見到大劇院時，就被它的雄偉及壯觀所震懾，這裡可容納兩萬五千人，建材全是大理石，建造難度可想而知，千年前的羅馬人即有如此先進及深奧的土木工程技術及知識，實在令人佩服萬分。

從大劇院出來就是古城出口，會經過一長段街道，兩側是多個排列的圓柱，可想像當時衆多商店及城市繁華，我們達到集合地點後，再搭遊覽車依依不捨地離去。